Українська енергетика на межі: скільки ще масованих ударів витримає система

Українська енергетика вже втратила значну частину потужностей, а нові російські удари можуть ще більше ускладнити ситуацію напередодні зими. У Києві уже спостерігаються тривалі припинення енергопостачання. А президент Володимир Зеленський повідомив про значні пошкодження системи. Штучний інтелект оцінив, скільки ще масованих ударів теоретично може витримати українська енергосистема.

Відключення світла. Фото портал "Коментарі"

Скільки вже втратила українська енергетика

Найконкретніші цифри навів DeepSeek. За його відповіддю, Україна втратила 9,2 ГВт потужностей, а понад 80% ТЕС ДТЕК пошкоджено або зруйновано. Grok також описує масштабні втрати: за його даними, пошкоджено понад 1600 енергетичних об’єктів, минулої зими втрати генерації становили 9 ГВт, а близько 44% потужностей знищені або перебувають у ремонті.

Ці цифри свідчать про значне виснаження енергосистеми. Проте навіть за таких втрат вона продовжує працювати.

Оцінка чат-ботів

ChatGPT не став називати конкретну кількість атак, яку здатна витримати енергетика. На його думку, головне питання — чи встигатимуть ремонтні бригади відновлювати пошкоджені об’єкти між обстрілами.

Кожна нова атака ускладнює ремонти, виснажує запаси обладнання та залишає менше часу для підготовки до зими. Особливо небезпечним може стати сценарій, за якого удари повторюватимуться з короткими перервами. Тоді енергетики ризикують не встигнути повністю відновити систему до наступного обстрілу.

ChatGPT також звернув увагу на ризик повторних ударів по ключових підстанціях, які можуть різко погіршити ситуацію з електропостачанням.

Grok припускає, що для серйозного паралічу енергосистеми Росії знадобиться щонайменше п’ять масованих атак, а можливо — десять. Один-два удари, за цією оцінкою, ремонтні бригади ще можуть компенсувати. Але серія атак здатна виснажити резерви трансформаторів і людей, які відновлюють інфраструктуру.

Водночас Grok наголошує: точної цифри ніхто не назве. Результат залежатиме від того, чи будуть уражені ключові підстанції, чи вдасться захистити атомні електростанції та чи надходитиме нове обладнання.

DeepSeek також називає орієнтир у п’ять-десять масованих ударів, посилаючись на оцінку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка. Водночас чат-бот вказує на захист енергетичних об’єктів: за його даними, споруди другого рівня встановили більш ніж на 80 об’єктах. Вони вже витримували атаки п’ятьма-сімома ракетами та 30-40 дронами, а зруйновано було лише одну таку споруду.

Однак DeepSeek попереджає: якщо масовані атаки повторюватимуться кожні чотири-сім діб, навіть п’ять-десять ударів можуть розтягнутися на місяць-півтора. Це означатиме тривалі ремонти та постійні ризики для електропостачання.

Що у висновку

Усі три чат-боти сходяться в головному: назвати точну кількість ударів, після яких українська енергосистема перестане працювати, неможливо. Вирішальними будуть місця влучань, інтервали між атаками, запаси обладнання та швидкість ремонтів.

Різниця — в акцентах. ChatGPT не дає числового прогнозу й наголошує на небезпеці повторних атак без часу на відновлення. Grok і DeepSeek називають орієнтир у п’ять-десять масованих ударів, а DeepSeek додатково звертає увагу на захисні споруди. Це не гарантія, що система витримає ще десять атак: ідеться про оцінки, а не про точний прогноз.

Найбільша загроза — не один обстріл, а серія ударів, які не залишатимуть енергетикам часу на повноцінне відновлення.

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