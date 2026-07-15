Українська балістика стане кошмаром для РФ: військовий приголомшив гучною заявою

Україна може вже найближчими місяцями перейти до практичних випробувань власних балістичних ракет. Якщо ці розробки підтвердять заявлені характеристики, Росія зіткнеться з новим рівнем загроз, адже перехоплювати таку зброю значно складніше, ніж крилаті ракети. Про це в ефірі 24 Каналу заявив підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил територіальної оборони Тарас Березовець.

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За його словами, ще від початку повномасштабної війни однією з головних переваг Росії була можливість самостійно виробляти широкий спектр балістичних і крилатих ракет. Такий потенціал Москва успадкувала ще з радянських часів.

Водночас Україна також мала потужну школу ракетобудування, однак через історичні обставини втратила частину своїх виробничих можливостей, а до 2014 року розвиток цього напрямку не був пріоритетом для держави. Крім того, окремі технологічні процеси тривалий час залежали від співпраці з Росією.

Березовець наголосив, що попри втрату частини фахівців, в Україні збереглися висококваліфіковані конструктори, а розвиток оборонної промисловості дозволив відновити роботи над власною балістичною програмою.

"Зараз, як стверджує президент України, як кажуть окремі конструктори балістичного озброєння, у нас з'явилася можливість, і ми вже не просто близькі, а ми вже маємо готові зразки, які будуть випробувані та будуть летіти по території Росії. Це необхідний крок, тому що балістика надзвичайно важко збивається, порівняно з крилатими ракетами", – зазначив військовий.

За словами офіцера, додатковою перевагою України є те, що російська система протиповітряної оборони поступається українській за ефективністю, а її можливості регулярно послаблюються ударами Сил оборони по зенітних комплексах і військовій інфраструктурі.

На думку Березовця, поява українських балістичних ракет може суттєво змінити баланс сил. Якщо програма успішно розвиватиметься, Росія буде змушена перекидати додаткові ресурси на захист власної території, що ускладнить планування нових ударів по Україні та створить для Кремля нові стратегічні виклики.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує посилювати свою стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів по території України. За даними моніторингових ресурсів, у бойовій готовності перебувають уже сім дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а найбільший ризик можливих атак наразі зберігається для Одеси та інших південних областей.