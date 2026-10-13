Україні все одно доведеться домовлятися з Росією: у Раді пояснили, чому не зараз

В українському та і західному політичному полі обговорюють можливості завершення війни через мирні переговори та дипломатичний процес. Певні поступки, компроміси, на які мають погодитися дві сторони, різні плани миру. Все це створює процес, однак не гарантує жодного результату.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що домовлятися доведеться, однак є вагома умова.

“Те, що ми будемо з ними домовлятися, це тільки питання часу. Але тут саме головне, про що ми будемо домовлятися і під які гарантії ми будемо домовлятися”, — зауважив він.

За словами політика, у мирному плані, запропонованому Гончаренком, таких позицій немає. Тому, зазначив, не підтримує питання домовлятися зараз. Політик наголосив, що повинна бути сильна перемовна позиція принаймні в України.

“Якщо, не знаю, там балістика долетить і вразить Мавзолей … Це вже підвищить нашу переговорну позицію.. Тоді їх населення почне триггеруватися. Я думаю, що по нас теж, звісно, прилетить. Але це вже інша історія”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами політтехнолога Олега Постернака, Путін не піде на завершення війни. Лідер РФ, зазначив експерт, вже втратив точку повернення в попередній стан.

За словами Постернака, Путін хотів підкорити Україну до 22-го року інформаційним чином через політиків і через телеканали. Зеленський зірвав йому цю спробу. Далі він вирішив підкорити Україну військовим чином.

“Фактично у нього зірвана ця спроба. У нього залишається лише одне: високу політичну ціну, яку, на його думку, повинна заплатити Україна, щоб він задовольнився, що він провалив всі попередні сценарії підкорення України”, — пояснив Постернак.