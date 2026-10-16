В Україні офіційно спростували черговий медійний вкид щодо готовності Києва капітулювати перед Кремлем у разі припинення американської підтримки. Хвилю обурення викликав матеріал журналіста Саймона Шустера для авторитетного видання The Atlantic, у якому той, посилаючись на анонімного представника команди Зеленського, заявив, нібито у разі переходу США на бік РФ Україна буде змушена припинити опір та благати про мирні переговори. В Офісі Президента наголосили, що ці тези є абсолютною неправдою і жодним чином не відображають реальну позицію керівництва держави.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"Це не схоже на настрій президента", — чітко підсумував радник Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин, розбиваючи маніпулятивні твердження іноземного репортера.

Речник Банкової окремо вказав на очевидну фальсифікацію та логічні суперечності в описі таємничого "інсайдера", якого журналіст намагався пов'язати з розробкою операції "Ковьор" — стратегічного плану України щодо блокування роботи московських аеропортів. Як виявилося, анонімного автора цього плану просто не могло існувати в природі.

"Операцію "Ковьор", спрямовану на блокування російського авіасполучення, особисто ініціював Зеленський, — розкрив деталі ухвалення військових рішень Дмитро Литвин, спростовуючи кулуарні вигадки видання. — Жодних радників, які б розробили чи запропонували цей план, не було".

Окрім цього, в Офісі Президента вкотре нагадали західній спільноті про правильні причинно-наслідкові зв'язки у цій війні, відкинувши звинувачення у так званій "ескалації" з боку Києва.

"Україна не займається ескалацією, — акцентував радник глави держави, підкресливши, що дії Сил оборони є виключно законною самообороною, — а відповідає на російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі".

Наразі українська влада закликає міжнародних оглядачів довіряти лише офіційним коментарям та не ставати інструментом у поширенні дезінформації, яка грає на руку російській пропаганді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала суспільство до тверезого аналізу дискусій довкола можливого мирного процесу. Вона наголосила, що наразі у цьому рівнянні забагато невідомих змінних, тому будь-які твердження про швидке припинення бойових дій є передчасними. Політикиня виділила три фундаментальні перепони, без подолання яких починати діалог немає жодного сенсу.