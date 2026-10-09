Дипломатичний фон навколо війни в Україні залишається вкрай напруженим, а консультації між Вашингтоном, Києвом та Москвою регулярно підживлюють побоювання щодо можливих залаштункових домовленостей. Прагнення США мінімізувати глобальні безпекові ризики та уникнути подальшої ескалації провокує гострі дискусії про межі прийнятних компромісів. Чи можуть США домовитися з Росією за рахунок інтересів України? Видання "Коментарі" дізналося думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що ризик домовленостей, які не повністю враховуватимуть українську позицію, справді існує. Для адміністрації Дональда Трампа швидке завершення війни може стати важливим політичним досягненням, яке дозволить продемонструвати результат дипломатичних зусиль. Однак прагнення якомога швидше зупинити бойові дії не завжди означає досягнення справедливого та стабільного миру. Якщо Вашингтон і Москва зосередяться передусім на припиненні вогню, залишивши без відповіді питання територіальної цілісності України, майбутніх гарантій безпеки та відповідальності Росії за порушення домовленостей, конфлікт може бути лише тимчасово заморожений.

Чат-бот Gemini звертає увагу на потенційне зіткнення інтересів Вашингтона й Києва. США можуть бути зацікавлені у зниженні витрат на підтримку України, послабленні міжнародної напруженості та пошуку компромісу, який дозволить адміністрації Трампа заявити про дипломатичний успіх. Росія, зі свого боку, може спробувати використати переговори для закріплення контролю над окупованими територіями, послаблення санкцій і обмеження військових та безпекових можливостей України. Якщо в межах можливої угоди поступки вимагатимуть переважно від Києва, а Москва не нестиме достатньої відповідальності за свої дії, такий компроміс ризикуватиме виявитися нестійким.

Чат-бот Copilot наголошує, що значною мірою результат залежатиме від дипломатичної позиції України та її європейських партнерів. Якщо Київ братиме повноцінну участь у переговорах, а майбутні домовленості міститимуть конкретні механізми стримування Росії, ризик односторонніх поступок можна буде зменшити. Важливо також визначити, як міжнародні партнери реагуватимуть на можливе порушення перемир’я, чи продовжиться військова допомога Україні та які гарантії діятимуть у разі нового нападу.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що ризик того, що США та Росія шукатимуть взаємовигідні домовленості, безперечно існує, адже це нормальна практика міжнародної політики. Однак говорити про повноцінну угоду за рахунок України було б передчасно. Київ залишається важливим гравцем, без участі якого реалізація будь-яких стратегічних рішень виглядає малоймовірною. Найімовірніше, боротьба точитиметься не навколо повного ігнорування інтересів України, а навколо того, наскільки масштабними можуть бути компроміси, які різні сторони готові прийняти заради завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські сили завдали удару по великому дата-центру "Яндекса" у Сасовому Рязанської області РФ.