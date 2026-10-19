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Україні не передають вже оплачені ракети Patriot: хто насправді затримує антибалістику

Україні критично потрібні антибалістичні ракети, однак вже оплачені ракети Patriot не передають

19 жовтня 2026, 21:09
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський заявляв про затримку постачання важливого озброєння для України. Ймовірно йдеться про антибалістику. 

Україні не передають вже оплачені ракети Patriot: хто насправді затримує антибалістику

ППО. Фото портал "Коментарі"

Як пише видання Kyiv Independent з посиланням на українських посадовців та військових офіцерів, міністр оборони США Піт Хегсет ще не схвалив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot. Це, зазначають журналісти, викликало підозри в Києві, що США навмисно затримує зброю, щоб чинити тиск на Україну.

“Один високопосадовець України та двоє українських військових, які побажали залишитися анонімними для обговорення делікатних питань, стверджують, що Хегсет затримує поставки ракет Patriot, які Україна використовує для перехоплення балістичних ракет”, — йдеться у повідомленні.

Видання наводить слова одного з українських посадовців, що у Хегсета на столі є контракти на ракети Patriot, він їх не підписує. Чиновник додав, що ракети вже були оплачені союзниками України.

Інший високопоставлений український чиновник, зазначають журналісти, назвав партію, яка нібито очікує на схвалення Хегсета, “значною”.

“Важко назвати це “щомісячним запасом”, оскільки немає встановленої кількості, яка вам потрібна на місяць”, — сказав чиновник і додав, що це значний обсяг.

Однак українські чиновники, за даними ЗМІ, вважають, що затримка може бути політичним рішенням, а не рутинною логістичною затримкою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання української балістики надзвичайно актуальне. Українці чекають, коли балістичні ракети полетять на Москву, однак експерти ставляться до цього скептично. 




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Джерело: https://kyivindependent.com/its-significant-ukraine-fears-us-is-withholding-allied-funded-air-defense-supplies-to-pressure-kyiv/
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