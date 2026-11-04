logo_ukra

BTC/USD

78442

ETH/USD

2325.82

USD/UAH

45.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україні готують страшну пропагандистську пастку в Абу-Дабі: дипломат насторожив заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Україні готують страшну пропагандистську пастку в Абу-Дабі: дипломат насторожив заявою

Дипломат вважає, що російський представник використовуватиме переговорний майданчик для просування кремлівських наративів, а не для пошуку реальних домовленостей

4 листопада 2026, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Призначення Володимира Мединського головним представником Росії на консультаціях в Абу-Дабі може свідчити про намір Кремля використати дипломатичний майданчик для інформаційної атаки. Російська сторона зацікавлена не стільки в пошуку компромісу, скільки в поширенні власних наративів через міжнародні медіа. Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний.

Україні готують страшну пропагандистську пастку в Абу-Дабі: дипломат насторожив заявою

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу, що Мединський уже брав участь у переговорах із Україною 2022 року. Однак його повернення до переговорного процесу, на думку дипломата, не означає готовності Москви до конструктивного діалогу. Безсмертний вважає, що російський представник може використовувати зустрічі для виголошення заздалегідь підготовлених заяв, які згодом поширюватимуться міжнародними інформаційними каналами. 

"Його задача не переговори вести, його задача толкать спічі", — заявив Безсмертний.

Дипломат пояснив, що Кремль може отримати інформаційну перевагу завдяки швидкості поширення заяв. Поки інші учасники консультацій готуватимуть офіційні коментарі, російська пропаганда вже зможе розкручувати окремі фрази Мединського та подавати їх у вигідному для Москви контексті.

За словами експерта, це особливо небезпечно в умовах, коли переговорний процес і без того супроводжується значною кількістю суперечливих заяв. Росія може використовувати навіть технічні консультації для формування потрібного їй інформаційного тла.

"Він не може вести переговори. Він не розуміє матерії переговорів, тому і вести їх не буде", — наголосив дипломат.

Портал "Коментарі" вже писав, що у середу, 4 листопада, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Після влучання виникли пожежі, є інформація про постраждалу людину. Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=bOfvllKc9_o
Теги:

Новини

Всі новини