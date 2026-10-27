Українцям доведется ще більше затягнути паски: яка страшна перспектива наступного року неминуча

Уряд України готує державний бюджет на 2027 рік з урахуванням продовження повномасштабної війни. Тому основними напрямами фінансування залишатимуться безпека й оборона. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, бюджетний проєкт уряд подав у встановлені терміни. Документ розробляли з огляду на збереження воєнних загроз і необхідність забезпечувати обороноздатність країни.

"Уряд вчасно подав проєкт бюджету на 2027 рік, розроблений в умовах повномасштабного військового вторгнення, який передбачає продовження війни на 2027 рік. Відповідно, видатки пріоритетні в нас визначені — сектор безпеки й оборони", — наголосив Марченко.

Міністр також повідомив, що під час парламентського розгляду документа народні депутати подали понад п’ять тисяч поправок. Обговорення пропозицій на засіданні бюджетного комітету тривало понад дев’ять годин. Водночас, як зазначив очільник Мінфіну, врахування депутатських ініціатив залежатиме передусім від фінансових можливостей держави.

Марченко підкреслив, що бюджет має залишатися збалансованим, а збільшення фінансування окремих напрямів потребує реальних джерел покриття витрат.

"Бюджет має бути збалансований. Це не про якісь визначені пріоритети, це має бути баланс інтересів всіх в країні. Основний пріоритет — сектор безпеки й оборони, а далі будемо визначатися за наявності ресурсу", — пояснив міністр.

Важливу роль у наповненні бюджету, за його словами, відіграватиме міжнародна фінансова підтримка. Власні можливості України обмежені, зокрема через наслідки російських обстрілів, які негативно впливають на економічну активність і надходження до бюджету.

"При всьому бажанні жити краще, треба розуміти, за чий рахунок ми будемо жити краще. Або за рахунок власних платників податків, що досить зараз є обмеженим через постійні обстріли, або за рахунок партнерів, які нам дійсно хочуть допомогти в 2027 році", — заявив Марченко.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на передачу Росії неокупованих територій Донбасу заради якнайшвидшого завершення війни. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус, коментуючи переговорну політику президента США Дональда Трампа.