У Верховній Раді все частіше почали звучати заклики до пошуку миру. Про мир чи хоча б зупинку війни говорять не тільки опозиційні парламентарі, а й нардепи монобільшості. Чи призведуть такі заклики до миру, чи принаймні перемир’я, портал “Коментарі” запитав у трьох моделей штучного інтелекту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що публічні розмови депутатів про завершення війни можуть свідчити про втому всередині країни та за її межами. На думку чат-бота, політична еліта таким чином реагує на суспільні настрої та поступово знімає табу з обговорення можливих форматів миру.

Водночас Gemini називає цей сигнал двояким. З одного боку, такі дискусії можуть бути спробою підготувати ґрунт для майбутніх складних компромісів. З іншого — вони демонструють, що дипломатія потребує сильної позиції на полі бою.

Щодо можливого перемир’я, Gemini не вважає, що самі парламентські заяви здатні його наблизити. Чат-бот пов’язує перспективу припинення вогню насамперед із позицією Москви та наявністю чітких гарантій безпеки від Заходу. За його оцінкою, поки Кремль бачить слабкість або втому партнерів України, розмови про мир залишатимуться переважно політичними.

Чат-бот Grok пов’язує активізацію таких розмов із втомою від постійних ударів по Києву, енергетиці та економіці. Окремо чат-бот звертає увагу на пропозиції щодо поетапних домовленостей — спочатку припинити удари по цивільних об’єктах і портах, а вже потім переходити до складніших питань.

На думку Grok, це свідчить про пошук виходу з війни та появу тиску на українську владу. Водночас чат-бот не вважає, що нинішні заяви вже створюють умови для перемир’я.

Grok наголошує: припинення бойових дій можливе тоді, коли обидві сторони вважатимуть його вигіднішим за продовження війни. При цьому Україна, за оцінкою чат-бота, не готова відмовлятися від ключових позицій лише через втому.

Окремий висновок Grok стосується майбутнього. Якщо удари триватимуть, голосів за хоча б тимчасовий перепочинок, на його думку, може ставати більше. Але самих розмов у Раді для встановлення миру недостатньо.

Чат-бот DeepSeek звертає увагу на те, що дискусія про завершення війни вже виходить за межі кулуарів. Чат-бот наводить як приклад заяву Олексія Гончаренка про необхідність поетапних домовленостей: від припинення ударів по портах і цивільних об’єктах до можливого звуження зони конфлікту, розведення військ та залучення миротворців під егідою ООН.

Також DeepSeek згадує заяви Давида Арахамії про те, що умови майбутньої мирної угоди можуть бути "поганими або дуже поганими". За версією чат-бота, у парламенті неформально обговорюються і складніші варіанти, зокрема питання Донбасу, хоча публічно про це говорять обережно.

Водночас DeepSeek не вважає, що такі дискусії автоматично наближають мир. На його думку, це радше сигнал суспільству та Заходу про можливу підготовку політичних еліт до складних рішень. При цьому чат-бот наголошує, що реальних переговорів, за його оцінкою, наразі немає.

У висновку усі три чат-боти не пов’язують сам факт публічних дискусій нардепів із неминучим швидким перемир’ям. Gemini говорить про втому та підготовку до можливих компромісів, Grok — про вплив війни на політичний клас і пошук виходу, а DeepSeek — про можливу підготовку еліт до складних рішень.

Відрізняються акценти. Gemini найбільше наголошує на позиції Москви та гарантіях безпеки, Grok — на війні на виснаження і тиску на владу, а DeepSeek — на конкретних варіантах поетапних домовленостей, які вже обговорюються публічно та неформально.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про ситуацію в Києві.



