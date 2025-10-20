Українців насторожили неоднозначним прогнозом щодо дій Лукашенка: що відомо

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не відмовляється від своєї проросійської політики та продовжує керуватися особистими вигодами у контексті війни в Україні. Представники його режиму своїми заявами лише імітують участь у геополітичних процесах, аби зберегти вплив усередині країни, заявив Ярослав Чорногор, директор Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", кандидат історичних наук.

Фото: з відкритих джерел

Його слова пролунали у відповідь на заяву голови КДБ Білорусі Івана Тертеля щодо потенційного впливу Мінська на завершення війни.

"Чиновники, які працюють у системі Лукашенка, намагаються виправдати своє перебування у владі. Вони демонструють, насамперед для внутрішньої аудиторії, нібито якусь залученість у регіональні процеси", — зазначив Чорногор.

Він також звернув увагу на постійні маніпуляції Лукашенка щодо війни в Україні.

"Ми регулярно чуємо від нього заяви про 'братні народи' та те, що він начебто проти війни. Але всі ці слова нічого не варті. Ми маємо оцінювати не слова, а дії. А його дії чітко демонструють участь у політиці Путіна: регулярні візити до Москви, поїздки в Китай, і активна робота білоруських підприємств на оборонну промисловість РФ", — наголосив експерт.

Чорногор підкреслив, що офіційний Мінськ залишається підконтрольним Кремлю.

"Нинішній білоруський режим — це сателіт Росії. Лукашенко орієнтується виключно на Кремль і свої інтереси. Іноді ці інтереси можуть збігатися з нашими, але це скоріше виняток. Наш ключовий інтерес у стосунках із Білоруссю — не допустити поновлення бойових дій із півночі та не втягнути у війну білоруську армію", — зазначив історик.

