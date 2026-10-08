Українці вимагатимуь владу капітулювати перед Путіним: експерт ошелешив новим планом Кремля



















Російські удари по цивільній інфраструктурі України мають не лише військовий, а й психологічний та політичний розрахунок. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи останні атаки РФ.

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За його словами, Росія використовує терор цивільного населення як інструмент тиску на українське суспільство. Масовані удари мають створювати страх, паніку та хаос, які Кремль може намагатися використати для просування власних політичних вимог.

"Вони бачать тилову війну проти України через вбивство українців, терор, морально-психологічний тиск і спричинення таких соціально-політичних явищ, як паніка та хаос", – зазначив Коваленко.

На його думку, одним із головних розрахунків Москви є формування в українців переконання, що війну потрібно якнайшвидше припинити будь-якою ціною.

"Домовляйтесь з Росією про будь-який мир на будь-яких умовах, аби цей жах закінчився", – саме такий наратив, за словами експерта, намагається нав’язати Кремль.

Коваленко наголосив, що російські атаки по цивільних тривають із початку повномасштабної війни. На його думку, Москва не відмовиться від цієї тактики, оскільки розглядає удари по тилу України як окремий напрям війни.

Водночас експерт вважає, що Україна має продовжувати удари по російському тилу, щоб послаблювати економічні, технічні та технологічні можливості РФ підтримувати війну.

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