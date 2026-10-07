Українці готові на складні поступки заради миру: що суспільство допускає вже зараз

В українському медіапросторі все частіше обговорюють припущення про можливі компроміси з РФ, дозволять припинити війну. Відповідні настрої суспільства фіксують і соціологічні дослідження. Штучний інтелект назвав основні питання, у яких українці допускають певні поступки. Однак є і “червоні лінії”, перетнути які не вбачається можливим.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що частина суспільства теоретично може погодитися відкласти питання повного відновлення територіального контролю на майбутнє дипломатичне врегулювання. Умовою при цьому має бути припинення активних бойових дій і реальні гарантії безпеки.

Ще один можливий варіант — тимчасове заморожування лінії зіткнення. Але без юридичного визнання окупованих українських територій російськими. Тобто компроміс може полягати у фактичному припиненні бойових дій, а не у формальному відмовленні України від своїх земель.

Водночас Gemini відкидає можливість поступок у питанні оборони. Серед неприйнятних варіантів названі роззброєння, скорочення чисельності ЗСУ та нав'язування Україні маріонеткового політичного керівництва.

Чат-бот Grok називає дещо ширший перелік можливих компромісів. За його оцінкою, близько третини українців готові відмовитися від швидкого вступу до НАТО, якщо це справді дозволить зупинити кровопролиття.

Трохи понад 20% допускають територіальні поступки. Але і тут ключовою умовою називається відсутність офіційного визнання окупації — йдеться радше про заморожування лінії фронту.

Менша частина суспільства, за оцінкою Grok, може погодитися на використання російської мови в окремих регіонах або на відмову від вступу до ЄС. Натомість скорочення армії практично не знаходить підтримки.

Чат-бот DeepSeek також бачить головні потенційні поступки у двох питаннях. За його оцінкою, 33% українців готові допустити певні територіальні втрати, а 35% — відмову від НАТО. Водночас 76% виступають проти визнання окупованих територій російськими, а стільки ж — проти скорочення армії.

Окремо DeepSeek наголошує, що 75% українців допускають переговори, однак трактує це не як готовність до здачі, а як прагнення шукати дипломатичний шлях завершення війни. При цьому 63% готові терпіти та воювати далі.

У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: частина українців може розглядати територіальний компроміс, заморожування фронту або відмову від швидкого вступу до НАТО, але не готова просто віддати окуповані землі чи послабити армію.

Різниця — у переліку можливих поступок. Grok окремо називає російську мову в регіонах та відмову від ЄС, тоді як Gemini робить акцент на відкладенні територіального питання. DeepSeek додає конкретні цифри щодо територіальних втрат і НАТО.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін перейде до найгіршого сценарію у війні проти України.



