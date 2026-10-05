Україна знайшла спосіб збивати «Герань-5»: що вже працює по реактивним дронам

Українські сили протиповітряної оборони вже використовують роботизовані турелі з елементами штучного інтелекту для боротьби із російськими ударними безпілотниками. В окремих випадках такі установки спромоглися знищити навіть реактивні БПЛА типу "Герань-5".

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, роботизовані системи вже встановлюються на різних об'єктах, зокрема на мостах.

Гнат підтвердив, що зафіксовано випадки поразки "Герані-5" за допомогою таких турелів. Ключовою перевагою системи він назвав автоматизацію процесу: встановлення самостійно використовує машинний зір для виявлення та супроводу повітряної мети.

За словами представника Повітряних сил, застосування штучного інтелекту дозволяє мінімізувати вплив людського фактора під час роботи зі швидкими та складними цілями. Система виконує технічні розрахунки та коригує вогонь без необхідності постійного ручного керування кожним етапом перехоплення.

Особливо важливим це може бути при появі більш швидкісних російських безпілотників. "Герань-5" відноситься до реактивних апаратів, тому час на виявлення та ураження такої мети значно обмежений.

При цьому можливості роботизованих турелів не безмежні. Ігнат зазначив, що радіус їхньої дії залишається порівняно невеликим. Основним засобом поразки у таких установках є кулемет, отже, система ефективна насамперед обмеженої дистанції.

Проте поширення подібних комплексів може змінити підхід захисту окремих об'єктів від дронових атак. Автоматизовані турелі здатні цілодобово чергувати на потенційно небезпечних напрямках та реагувати на повітряні цілі без постійної участі людини.

Таким чином, штучний інтелект поступово стає частиною практичної протиповітряної оборони України – причому йдеться вже не лише про експерименти, а й про випадки реальної поразки російських ударних безпілотників.

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