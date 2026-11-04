Україна знайшла приголомшливий спосіб наиснути на Путіна через США: експерт заінтригував заявою



















Запланована зустріч українських представників із першою леді США Меланією Трамп може стати не лише майданчиком для обговорення гуманітарних питань. Політолог Ігор Рейтерович припустив, що участь у заході представника Кремля Кирила Дмитрієва потенційно відкриває додаткові можливості для неформальної комунікації між Україною та Росією.

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За інформацією, озвученою в публічному просторі, до США мають вирушити голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Російську сторону, як очікується, представлятимуть омбудсмен Тетяна Москалькова та спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Рейтерович зазначив, що гуманітарний напрямок може бути важливим для України, зокрема в контексті евакуації цивільних з окупованих територій. Він нагадав про домовленості щодо тимчасового припинення вогню для евакуації людей з Олешок, досягнуті за посередництва першої леді США.

"Якщо вони через Меланію Трамп можуть таку волю проявляти, ну, треба як мінімум спробувати скористатися цим каналом зв'язку", — пояснив політолог.

Водночас експерт звернув увагу на присутність Дмитрієва. На його думку, не можна виключати, що під час зустрічі можуть порушуватися питання, пов'язані з майбутніми переговорами в Абу-Дабі.

"І Арахамія, і Дмитрієв є спеціалістами в кулуарній дипломатії", — зазначив Рейтерович.

Він підкреслив, що наразі немає підтвердження, що сторони справді обговорюватимуть політичні домовленості. Однак такий варіант, на його думку, варто враховувати, зважаючи на заплановану зустріч української та російської делегацій 10–11 листопада.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що майбутні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть показати, наскільки Москва справді зацікавлена в пошуку шляхів завершення війни. Одним із важливих сигналів стане склад російської делегації, яку наразі має очолити помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.