Україна жорстко пошкодує через пермир'я з Путіним: цей кривавий задум диктатора приголомшує

Можливе припинення вогню може докорінно змінити ситуацію для України, проте відсутність бойових дій ще не означатиме остаточного завершення війни. Вирішальним стане те, як Кремль використає отриману паузу. Якщо стратегічні цілі Москви залишаться незмінними, Володимир Путін може спробувати використати перемир’я для відновлення військових ресурсів, посилення політичного тиску та отримання від України поступок уже за столом переговорів. Якими можуть бути перші п’ять кроків Кремля одразу після припинення вогню і до чого варто готуватися Україні? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, після припинення вогню Росія, ймовірно, насамперед використає паузу для відновлення військового потенціалу. Москва зможе поповнювати підрозділи, ремонтувати техніку, накопичувати ракети та дрони, посилювати оборонні позиції. Одночасно Кремль активізує дипломатичний тиск на Захід, намагаючись переконати США та Європу поступово послабити санкції. Паралельно Росія може висунути Україні нові вимоги — від територіальних поступок до обмеження чисельності ЗСУ, західної військової присутності та зовнішньополітичного курсу Києва.

Ще одним напрямком може стати спроба розхитати ситуацію всередині України. Кремль здатен використовувати суперечки навколо виборів, мобілізації, демобілізації та умов мирних домовленостей, щоб послабити суспільну єдність. Водночас Росія навряд чи відведе всі війська далеко від українських кордонів: значне угруповання може залишатися поруч як постійна загроза нового наступу. Таким чином Москва отримає додатковий інструмент тиску на Київ і його партнерів під час подальших переговорів.

Чат-бот Gemini переконаний, що після припинення вогню Кремль може насамперед спробувати представити домовленості росіянам як власну "історичну перемогу", заявивши про досягнення цілей війни та збереження контролю над захопленими територіями. Одночасно Москва, ймовірно, посилить інформаційний тиск на Україну, просуваючи питання виборів, скасування воєнного стану та відкриття кордонів. Розрахунок може полягати в тому, щоб використати політичні суперечки для послаблення внутрішньої єдності України.

Паралельно Росія може спробувати обміняти продовження перемир’я на поступове послаблення західних санкцій і розблокування частини економічних обмежень. Водночас пауза на фронті дасть можливість провести ротацію підрозділів, ремонтувати техніку, поповнювати запаси ракет і безпілотників та відновлювати військовий потенціал.

Чат-бот Copilot вважає, що після припинення вогню Кремль може використати отриману паузу насамперед для відновлення військового потенціалу. Йдеться про переозброєння підрозділів, підготовку нових військових та поповнення резервів, необхідних на випадок нового загострення. Одночасно Москва спробує стабілізувати економіку: домогтися послаблення санкцій, відновити частину торговельних зв’язків і знайти додаткові джерела доходів. Паралельно Росія може розгорнути інформаційну кампанію, представляючи себе прихильником миру та перекладаючи відповідальність за проблеми у переговорах на Україну.

Іншим напрямком стане політичний тиск на Київ. Москва може використати продовження перемир’я як аргумент для отримання територіальних, військових чи політичних поступок. Водночас Кремль, імовірно, намагатиметься послабити єдність західної коаліції, переконуючи окремі держави, що після припинення бойових дій необхідність у масштабній підтримці України зменшилася. У такому разі головною метою Росії стане не лише закріплення результатів війни, а й поступове послаблення позицій України перед наступним етапом протистояння.

Загалом усі три версії ШІ вважають, що найнебезпечнішою помилкою для України було б сприйняти припинення вогню як автоматичний кінець війни. Перемир’я стане стійким лише тоді, коли Росія втратить можливість використати його для підготовки нового силового тиску. Україні знадобляться сильна армія, власне виробництво зброї, довгострокові гарантії партнерів і механізм швидкого відновлення санкцій у разі порушення домовленостей. Інакше тиша може виявитися не фіналом війни, а лише паузою між її етапами.



Портал "Коментарі" вже писав, що заяви Олександра Лукашенка про можливу мобілізацію в Білорусі не обов'язково свідчать про підготовку країни до прямої участі у війні проти України.