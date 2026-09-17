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Україна заявила про ліквідацію важливого російського генерала: у США відреагували

Антон Груніс загинув в окупованому Донецьку - ще влітку Путін зустрічався з ним на тлі заяв про просування російських військ

17 вересня 2026, 09:54
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Кравцев Сергей

Українські сили завдали точкового удару по російському командуванню в окупованому Донецьку. В результаті атаки 12 вересня було ліквідовано командира 4-ї мотострілецької бригади РФ генерал-майора Антона Груніса, стверджує Інститут вивчення війни з посиланням на дані українських військових.

Україна заявила про ліквідацію важливого російського генерала: у США відреагували

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

16 вересня командувач Силами безпілотних систем України Роберт "Мадьяр" Бровді опублікував геолокаційні кадри та повідомив, що Груніс із позивним "Грозний" загинув внаслідок прицільного удару безпілотника. Інформацію про смерть генерала також підтвердив командир чеченського спецназу "Ахмат" генерал-майор Апті Алаудінов, проте причину загибелі він не уточнив.

Удару було завдано в Донецьку, приблизно за 55 кілометрів від лінії фронту. За оцінкою ISW, 4-та мотострілкова бригада є одним з основних російських з'єднань, що беруть участь у боях за Костянтинівку.

Загибель Ґруніса має додатковий резонанс через його громадську роль. 3 липня російський президент Володимир Путін провів постановочну зустріч із кількома російськими командирами, під час якої звучали заяви про значне просування російських військ. Серед учасників був і Груніс.

Пізніше міністр оборони Росії Андрій Білоусов нагородив генерала званням Героя Росії за дії його бригади та заявлену участь у захопленні Костянтинівки.

За словами Бровді, Груніс став уже сьомим російським командиром рівня бригади, дивізії чи армії, якого українські сили безпілотних систем змогли знищити.

При цьому удар стався не безпосередньо на передовій, а в окупованому Донецьку, що демонструє здатність українських безпілотних систем вражати російське командування значною віддаленістю від лінії бойових дій.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-16-2026/
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