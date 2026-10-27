Припинення ударів по російських нафтопереробних заводах може змінити баланс тиску у війні. Росія отримає можливість відновлювати пошкоджені підприємства та накопичувати пальне для армії, тоді як Україна ризикує втратити один із важелів впливу на противника. Чи виправдана така пауза, якщо російські атаки на українську енергетику тривають — свою відповідь дали три моделі штучного інтелекту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini нагадує, що удари по російських НПЗ виводили з ладу значні потужності, створювали дефіцит пального всередині РФ і скорочували надходження до воєнного бюджету Кремля.

Припинення атак дозволить Росії відновлювати заводи, накопичувати пальне для військової техніки та стабілізувати експорт нафтопродуктів. Причиною такого рішення могли стати дипломатичний тиск партнерів, зокрема США, які побоюються стрибків світових цін на нафту, або переговори про взаємне утримання від ударів по енергетиці.

На думку Gemini, без зустрічних гарантій для української інфраструктури, посилення ППО чи постачання зброї така пауза перетворюється на вимушену поступку на користь Росії.

Чат-бот Grok трактує припинення ударів як тимчасовий крок, а не капітуляцію. За його версією, Україна вже зупиняла атаки на прохання США, очікуючи взаємності — припинення російських ударів по українських електростанціях. Київ тим часом чекає відповіді на свої умови.

Для Росії перепочинок означатиме можливість швидше відновити логістику й воєнну економіку. Україна ж ризикує втратити один із найефективніших інструментів тиску на противника.

Grok допускає, що короткостроково цей крок міг бути виправданим як тактичний жест. Однак довгострокова одностороння поступка, на його думку, недоцільна. Відмовлятися від такого важеля варто лише в обмін на реальні гарантії безпеки української енергетики.

Чат-бот DeepSeek називає припинення ударів асиметричною поступкою. Звертає увагу на нерівність: в Україні фактично один НПЗ, який давно не працює на повну потужність, тоді як у Росії їх десятки. Водночас російські атаки на українські електростанції та мережі, за його оцінкою, не припиняються.

Пауза дасть пошкодженим російським заводам час на відновлення, а отже, потенційно збільшить постачання пального для армії. Україна ж може втратити важіль тиску, нічого не отримавши натомість.

DeepSeek вважає припинення ударів без одночасної зупинки російських атак стратегічно помилковим. Будь-яка деескалація, на його думку, має бути взаємною та підкріпленою реальними гарантіями, а не односторонньою поступкою під тиском Вашингтона.

Усі три чат-боти попереджають: пауза може допомогти Росії відновити НПЗ і забезпечення армії пальним. Вони також наголошують на необхідності взаємності та гарантій для України. Водночас Gemini допускає доцільність паузи за умови компенсації, Grok — як короткострокового тактичного кроку, а DeepSeek найкатегоричніше застерігає від односторонньої поступки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований удар по Україні.



