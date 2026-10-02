“Україна вже програє”: коли ризик поразки у війні стане найвищим

Росія посилює війну проти України — так, як на фронті у РФ немає очевидних успіхів, як заявляють українські експерти, Путін вирішив тиснути на тил. І тут справи значно гірші. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що потрібно визнати реальність — “ми пограємо війну, втрачаємо величезну кількість людей; немає своїх грошей не просто на оплату війни, а навіть на функціонування країни; втрачаємо бізнес і економіку”. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, за яких умов Україна може програти війну і коли найнебезпечніший період.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini: найбільша небезпека — виснаження ресурсів і політична втома партнерів. Серед ключових умов називає різке падіння західної допомоги або нав’язування миру на умовах Кремля, коли Україна залишиться без достатньої кількості зброї та фінансів.

Окремо Gemini говорить про внутрішній надлам. Йдеться про демографічну кризу, нестачу людей на фронті й у тилу та економічні проблеми через руйнування енергетики й логістики. За оцінкою чат-бота, найбільший ризик припадає на 2026-2027 роки, коли одночасно діятимуть втома суспільства, виснаження інфраструктури та геополітична нестабільність.

Чат-бот Grok: головна загроза — системний злам, коли одночасно почнуть просідати енергетика, фінанси, ППО та людський ресурс. Найнебезпечнішими чат-бот називає зиму та весну 2027 року.

За його сценарієм, якщо Росія зможе вибивати генерацію і підстанції, а Україні не вистачатиме перехоплювачів та коштів на власні дрони, це може призвести до глибоких блекаутів, падіння роботи бізнесу, податків і логістики. Паралельно армія ризикує зіткнутися з проблемами ремонту техніки та набору людей.

Ще одна умова — затримка західного фінансування і постачання ракет на 2027 рік. Grok також вважає проблемою відсутність помітної відповіді по російському тилу. У його трактуванні поразка — це не обов’язково окупація Києва, а можливі переговори з позиції слабкості та вимушені територіальні й політичні поступки.

Чат-бот DeepSeek: найбільший ризик також пов’язаний із повільним виснаженням. Називає критичною залежність від зовнішньої підтримки та стверджує, що Україні потрібно близько 100 млрд доларів на рік для утримання фронту. Окремо він вказує на скорочення американської допомоги та нездатність Європи повністю її замінити.

Серед інших факторів DeepSeek називає людський ресурс: за його оцінкою, Росія мобілізує 40-50 тисяч людей щомісяця, Україна — близько 27 тисяч. Додаються втома військових, нестача ротацій і технологічний розрив, зокрема у сфері дронів та балістики. Ще одна загроза — політична втома, корупційні скандали, протести та нестача єдності в тилу.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: головний ризик для України — тривале виснаження, а не одномоментна поразка на полі бою. Водночас Gemini найбільше акцентує на західній допомозі та внутрішній стійкості, Grok — на зимово-весняному періоді 2027 року, енергетиці та ППО, а DeepSeek — на людському ресурсі, фінансах і технологічному відставанні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Путін намагатиметься дотиснути Зеленського до весни.



