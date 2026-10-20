Україна вже ніколи не завоює прихильність Трампа: у Раді приголомшили заявою про мету США



















Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається схилити Україну до завершення війни на умовах, які в Києві можуть розцінювати як капітуляцію. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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На його думку, нинішній тиск Вашингтону не є випадковим. Американська сторона розуміє залежність України від військової та розвідувальної підтримки й використовує цей фактор під час переговорів. Додатковим чинником, вважає парламентар, є внутрішньополітична ситуація у США та наближення проміжних виборів.

"Нас схиляють до миру в їхньому розумінні, до капітуляції в нашому розумінні, в тому числі і в такий спосіб. Свого часу, коли був Анкоридж, це була перша, як учасникам цієї змови здавалося, вдала спроба ухвалити рішення про нас без нас. Воно не спрацювало", — зазначив Рахманін.

За його словами, нинішній тиск на Київ є продовженням спроб домовлятися про майбутнє України без повноцінного врахування її позиції. Водночас депутат переконаний, що особливих змін у підходах Трампа до Росії не відбулося.

Рахманін пояснив це тим, що американському президенту простіше знаходити спільну мову з російським керівництвом, ніж із Володимиром Зеленським.

"Якщо говорити про внутрішнє, то між Трампом і Путіним стільки подібного, що з усіх політичних лідерів, які існують у світі, Путін для Трампа найбільш зрозумілий. Путін для Трампа найбільш прийнятний", — заявив парламентар.

Він також зауважив, що публічне протистояння між Києвом і Вашингтоном може створювати додаткові дипломатичні ризики. Однак, на його переконання, навіть більш стримана риторика українського керівництва не обов’язково змінила б позицію Трампа.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою українського лідера Володимира Зеленського, поставивши під сумнів його готовність сприяти завершенню війни. Крім того, американський президент заявив, що Росія нібито поводиться прийнятно, попри продовження атак на Україну. Політолог Ігор Рейтерович пов’язує таку риторику, зокрема, із внутрішньополітичною ситуацією у Сполучених Штатах.