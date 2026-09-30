Україна втратила ключовий момент: небезпечна перевага Росії у війні

Україна виявилася недостатньо готовою до масованого застосування ворогом реактивних безпілотників. Штучний інтелект оцінив ситуацію та пояснив, чому Україна “прогавила” час для розробки протидії та хто в цьому винен.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що шукати одного винного було б спрощенням. Зазначає, що проблема пов'язана із загальною системою планування, бюрократичними затримками під час закупівель та недостатнім фінансуванням власних розробок швидких дронів-перехоплювачів.

Окремий виклик — швидкість реактивних “Шахедів”, яка досягає 500-700 км/год, проти 150-200 км/год у звичайних дронів. Через це мобільні вогневі групи з кулеметами не встигають ефективно працювати по таких цілях. Є й інша проблема. Збивати сотні швидкісних дронів дорогими зенітними ракетами західних комплексів, на думку Gemini, економічно невигідно.

Чат-бот також стверджує, що українські інженери попереджали про ризики після перших випадків застосування таких апаратів, однак бюрократична система та масштабування виробництва рухалися повільніше. Тепер Сили оборони змушені надолужувати втрачене вже під час атак, розгортаючи швидкісні дрони-перехоплювачі та нові засоби РЕБ.

Чат-бот Copilot бачить проблему ширше. Він вважає, що тривалий час основна увага була зосереджена на ракетах та артилерії, а безпілотники сприймалися як другорядна загроза.

Серед причин чат-бот називає бюрократію і корупцію в оборонному секторі, які, за його оцінкою, гальмували закупівлі та розробки. Ресурси, на думку Copilot, також розпорошувалися між різними програмами без єдиної стратегії.

Ще одна претензія стосується політичного керівництва. Copilot вважає, що воно часто реагувало вже після атак, а не інвестувало у превентивні технології. Відповідальність чат-бот покладає і на військових чиновників, які, за його версією, недооцінили нову тактику ворога, і на уряд, який не забезпечив достатньої швидкості фінансування та координації.

Чат-бот DeepSeek пропонує дещо інший акцент. На його думку, проблема не стільки в тому, що загрозу не помітили, скільки в тому, що система не змогла достатньо швидко перебудуватися.

Модель ШІ стверджує, що інформація про підготовку РФ до масованого використання реактивних “Шахедів” була заздалегідь. Однак знати про загрозу недостатньо.

DeepSeek окремо говорить про відсутність системи інженерного прогнозування, посилаючись на оцінку Марії Берлінської. Серед інших проблем він називає оборонне планування, яке не заклало масштабоване виробництво дешевих дронів-перехоплювачів.

Також DeepSeek звертає увагу на технологічні можливості сторін. За його версією, у РФ є два великі заводи реактивних двигунів і канал постачання з Китаю, тоді як українські виробничі потужності значно менші.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Україна не встигла достатньо швидко перебудувати систему протидії під новий тип дронів. Серед причин називають бюрократію, проблеми планування, нестачу ресурсів та недостатню швидкість розвитку перехоплювачів.

Відмінність — в акцентах. Gemini говорить насамперед про системні затримки та фінансування, Copilot — про недооцінку загрози, корупцію і реакцію постфактум, а DeepSeek — про відсутність інженерного прогнозування та технологічне відставання.

Тож спільної версії про одного винного у відповідях немає. Усі три описують комплекс проблем, через які Україні тепер доводиться надолужувати час уже під час війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у проблемах з перехопленням реактивних дронів, на думку нардепа Гончаренка” винен Зеленський.



