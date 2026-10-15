Україна вдарила по уразливому місцю Росії: у Москві заговорили про «цифрові бункери»

Російська влада закликає технологічні компанії змінювати архітектуру цифрової інфраструктури після українських ударів по дата-центрах. Як зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW), представники російського телекомунікаційного сектора пропонують створювати резервні майданчики, здатні підтримувати роботу сервісів у разі пошкодження основних об'єктів.

ЗСУ вдарили по дата-центру «Яндекса». Фото: з відкритих джерел

14 жовтня заступник президента та голова правління державного оператора зв'язку "Ростелеком" Валерій Єрмаков заявив про необхідність розвивати резервні, у тому числі так звані "апокаліптичні", дата-центри.

За його словами, такі майданчики мають дозволяти відновлювати роботу сервісів після атак, включаючи удари по об'єктах, пов'язаних із "Яндексом".

Єрмаков назвав надмірну централізацію російських дата-центрів уразливістю. Він закликав цифрові компанії розподіляти сервіси між кількома об'єктами та фізичними локаціями, щоб пошкодження одного майданчика не призводило до масштабних збоїв.

Про складнощі захисту такої інфраструктури заявив і міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії Максут Шадаєв. За його оцінкою, удари по дата-центрах є складнішим завданням, ніж атаки на нафтопереробні заводи та інші промислові об'єкти.

Причина – у специфіці таких комплексів: для стабільної роботи серверів необхідні безперебійне електропостачання, ефективне охолодження та дотримання суворих технічних умов. Порушення цих процесів здатне вивести обладнання з ладу та вплинути на доступність цифрових послуг.

Заклики розподіляти інфраструктуру свідчать, що російські представники галузі розглядають фізичну захищеність дата-центрів як серйозну проблему. При цьому сама необхідність створювати резервні майданчики не означає, що всі російські сервіси вже зіткнулися з масштабними перебоями: йдеться насамперед про заходи щодо підвищення стійкості до можливих нових ударів.

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