Україна терміново закуповує десятки тисяч снарядів для F-16: що задумали у Міноборони

Україна шукає нові засоби протидії російським реактивним безпілотникам. Один із варіантів – використовувати американські винищувачі F-16, озброєні 20-міліметровими авіаційними гарматами. За даними Bloomberg, Київ уже веде переговори щодо закупівлі відповідних боєприпасів із європейськими країнами та виробниками.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Потреба таких снарядів різко зросла на тлі появи в Росії нових реактивних дронів, які відрізняються вищою швидкістю і створюють додаткові складності для української протиповітряної оборони.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що застосування гармат F-16 може стати одним із найбільш оперативних способів перехоплення подібних цілей. Головний аргумент – вартість та доступність боєприпасів порівняно з дорогими зенітними ракетами.

За оцінками джерел видання, на один перехоплення може знадобитися близько 150 снарядів. За збереження нинішньої інтенсивності російських атак потреба України теоретично може досягати приблизно 10 тисяч таких боєприпасів на добу.

Ще один фактор – стан запасів ракет для американських комплексів Patriot. Bloomberg вказує, що швидко наростити постачання таких ракет у необхідних обсягах зараз складніше, тоді як 20-міліметрові боєприпаси для авіаційних гармат виробляються та доступні на світовому ринку у великих кількостях.

В результаті Україна розглядає озброєння F-16 не лише як засіб боротьби з літаками супротивника, а й як додатковий елемент протиповітряної оборони.

Такий підхід не скасовує використання наземних систем ППО, проте здатний частково перерозподілити навантаження між різними засобами перехоплення. Особливо це актуально на тлі атак із застосуванням великої кількості безпілотників, коли використання дорогої ракети проти кожної мети стає вкрай затратним.

Переговори про закупівлю наразі тривають. Конкретні обсяги майбутніх поставок та терміни їх отримання публічно не розкриваються.

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