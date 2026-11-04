Україна та Росія сядуть за один стіл у Білому домі: чи стане це початком великої угоди

5 листопада представники України та Росії мають зустрітися в Білому домі за участю першої леді США Меланії Трамп. Чи стане ця подія початком серйозних переговорів про завершення війни? Портал “Коментарі” запитав у ChatGPT, Gemini та Grok, яке значення може мати ця зустріч.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT не вважає, що зустріч стане початком повноцінних переговорів про завершення війни. Насамперед вона пов'язана з гуманітарною місією в Олешках, домовленостями про тимчасове припинення вогню, доставку допомоги та евакуацію цивільних.

Водночас модель не виключає ширшого дипломатичного значення події. Якщо представники України та Росії зможуть домовлятися з гуманітарних питань, це може створити додатковий канал комунікації для майбутніх контактів. Однак питання територій і гарантій безпеки залишаються невирішеними, тому говорити про реальний процес завершення війни зарано.

Gemini також вважає, що зустріч не має стати початком великого мирного врегулювання. За оцінкою чат-бота, Меланія Трамп зосереджена на гуманітарних питаннях: порятунку цивільних, евакуаційних коридорах, допомозі пораненим і поверненні дітей.

Модель пояснює, що перші леді не мають повноважень вирішувати питання кордонів, безпекових гарантій чи виведення військ. Для цього потрібні переговори дипломатів і військових на іншому рівні.

Водночас присутність представників обох сторін у Білому домі Gemini називає майданчиком "м'якої сили", який дозволяє перевірити можливість прямого контакту.

Grok категорично не вважає зустріч початком серйозних мирних переговорів. На його думку, це продовження гуманітарної місії Меланії Трамп в Олешках: сторони мають підбити підсумки локального перемир'я, евакуації людей і доставки допомоги.

Чат-бот називає сам факт зустрічі незвичним жестом, адже представники двох воюючих країн опиняться за одним столом у Білому домі. Проте політичні питання — кордони, безпека та припинення війни — залишаються поза межами цього формату.

Grok припускає, що серйозніші контакти можуть відбутися в Абу-Дабі ближче до середини листопада на вищому рівні. Натомість зустріч 5 листопада має продемонструвати, що діалог можливий хоча б у гуманітарній сфері.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що 5 листопада йтиметься передусім про гуманітарні питання, а не про політичну угоду. Водночас ChatGPT і Gemini бачать у зустрічі можливість для розвитку подальших контактів, а Grok робить акцент на підбитті підсумків місії в Олешках і називає можливим майданчиком для серйозніших переговорів Абу-Дабі. Отже, це може бути кроком до діалогу, але не свідченням наближення великого миру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що почнеться в Україні після Олешок.



