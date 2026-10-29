Україна своїми руками допоможе Путіну зірвати мир: політолог попередив про страшні наслідки



















Росія може використовувати переговори про завершення війни не для реального припинення бойових дій, а для тиску на Україну та просування власних умов через Сполучені Штати. Кремль також може бути зацікавлений у тому, щоб саме Київ звинуватили в можливому зриві дипломатичного процесу. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи перспективи мирних переговорів на тлі російських ударів по українських містах.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою експерта, Володимир Путін має щонайменше дві причини підтримувати переговорний процес. Перша — продемонструвати готовність взаємодіяти з президентом США Дональдом Трампом, який прагне завершення війни. Друга — використати американську сторону для тиску на Київ, щоб схилити Україну до угоди на умовах Москви.

"Через переговори Путін намагається тиснути на Україну, схиляючи до мирної угоди на російських умовах. Причому він хоче тиснути в першу чергу через американців", — пояснив Фесенко.

Політолог вважає, що наразі йдеться не стільки про повноцінні переговори, скільки про інформаційне та тактичне протистояння навколо їхнього можливого проведення. За його словами, дії Росії свідчать, що найближчим часом Кремль не планує припиняти війну, а може посилити удари по українській енергетиці та економіці взимку.

Фесенко також застеріг від сценарію, за якого Москва намагатиметься спровокувати Україну на відмову від переговорів. У такому разі Росія зможе звинуватити Київ у зриві дипломатії та використати це для погіршення українсько-американських відносин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Франції Еммануель Макрон висловив солідарність з Україною після російського удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі 29 жовтня.