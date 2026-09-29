Україна проґавила реактивні дрони РФ: що пішло не так і, коли може змінитися ситуація

Україна дійсно проґавила момент масового виробництва реактивних безпілотників. Про це розповів колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

"Я пам'ятаю, що на початку 2026 року, ще десь приблизно після прильоту реактивного дрону по будинку пана Бескрестнова (радник президента з питань розвитку технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) – ред.), тоді певні люди, які спеціалізуються на цій галузі, говорили, що у росіян не вийде зробити реактивні дрони, це складно, це дорого, це важка історія. А потім бац, і от липень, серпень, і от понеслася вся ця штука. Ми дійсно проґавили, дійсно недооцінили можливості РФ їхнього виробництва взаємовідносно з Китаєм", – зазначив експерт.

Він уточнив, що в основі реактивних дронів, якими ворог сьогодні атакує українські міста, є реактивні китайські двигуни, які за різними оцінками вартують від 15 до 30 тисяч американських доларів за штуку.

"На жаль, в них є стабільне ритмічне постачання. Так, поки що вони не вийшли на позначку виробництва цих дронів як звичайних. У травні 2026 року у них був пік 8 150 дронів за місяць вони запустили по Україні. Зараз цифри наперед як менші, але складності добавилися, бо реактивні, важко збивати. У нас є напрацьовані варіанти вже, як можна збивати. Департамент військової контррозвідки СБУ на позаминулому тижні вже рапортував, що є виріб, є протидія, але питання масовості досі відкрите. Масове виробництво займе якийсь час. Якщо дійсно ситуація не зміниться в якусь негативну сторону, то орієнтовно в листопаді ми зможемо підняти рівень збиття російських дронів, з існуючих 57-60% до, можливо, 80%. Можливо трішки більше", – зазначив експерт.

При цьому Іван Ступак наголошує, що це велика робота, і тут головне питання не просто, як наздогнати Росією, а випередити її, закласти в ці дрони перехоплювачі або ракети, що в них було настільки більше потужності, запасу міцності, щоб їх можна було використовувати навіть з урахуванням того, що Росіян раптом збільшить швидкість цих реактивних дронів. Якщо, припустимо, вона стане не 600 кілометрів, а 800 або 900 км за годину.

"Потрібно, щоб наші вироби вже були готові до цього і, щоб на нас не чекала якась нова несподіванка. А, що треба робити, як на мене, це дійсно шукати реактивні двигуни в інших країнах, де вони є. Фахівці наші знають, де це є, домовлятися, купляти і робити удар и у відповідь, бо росіяни самі зупинятися точно зараз не будуть, поки ми не змусимо їх зупинитися", – констатував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – реактивний дрон атакував ще одне місто на Заході країни: де було чути вибух.



