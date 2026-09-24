Україна пішла на кардинальну зміну гри у відносинах із Трампом: дипломат здивував задумом Києва



















Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку не принесла публічно оголошених проривних домовленостей, однак могла мати важливе політичне значення для України. Переговори президентів тривали близько 40 хвилин, а серед тем були завершення війни, енергетичне перемир’я, санкції проти Росії та подальші кроки США. Дипломат Володимир Огризко вважає, що головний результат зустрічі варто шукати не лише в конкретних рішеннях, а у зміні самої моделі поведінки Києва.

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На його думку, Україна поступово переходить від позиції прохача до більш самостійного учасника міжнародних переговорів.

"Наша позиція, слава Богу, залишається такою, якою була. Попри тиск Трампа вона не змінюється. Ми тепер можемо Трампу чітко і ясно говорити: ти можеш нас закликати до будь-чого, але якщо це не відповідає нашим інтересам, ми цього робити не будемо", — заявив Огризко.

Дипломат звернув увагу і на українські удари по російській інфраструктурі. Напередодні зустрічі Трамп публічно говорив про необхідність припинити атаки на російські НПЗ, пов’язуючи їх із ситуацією на паливному ринку. Водночас Київ наголошував на необхідності взаємності у разі будь-якого перемир’я.

Огризко вважає, що Україна продемонструвала готовність відстоювати власні інтереси навіть тоді, коли вони не збігаються з позицією Вашингтона.

"Оце, мені здається, перехід України в якість суб’єкта, при тому такого повновагового, повномасштабного. І це, я вважаю, дуже добре", — наголосив дипломат.

За його словами, тепер Київ має додаткові аргументи у розмові зі США — зокрема санкційний інструментарій та позицію України щодо припинення вогню.

"Ми зараз переходимо в таку активну дипломатичну позицію, попри те, що Трамп, як і раніше, стоїть на стороні Росії. У нас є шанси разом з європейськими партнерами натиснути на Трампа ще більше", — сказав Огризко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна підходить до переговорів зі Сполученими Штатами з додатковими аргументами. Йдеться не лише про дипломатичні домовленості чи міжнародну підтримку, а й про здатність Києва завдавати відчутних ударів по російській інфраструктурі.