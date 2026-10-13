Україна передала команді Трампа пропозиції щодо енергетичного перемир'я: Зеленський розкрив деталі

Україна підтвердила готовність до припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та передала представникам президента США Дональда Трампа пропозиції щодо подальших переговорів. Тепер Київ очікує на відповідь Москви, яка, попри заяви про можливе енергетичне перемир’я, продовжує атакувати українські енергооб’єкти. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 13 жовтня.

Зеленський передав команді Трампа пропозиції України

За словами Зеленського, Україна підтримала ініціативу США щодо "енергетичної тиші" та готова до зустрічей з партнерами найближчими днями. Відповідні пропозиції українська сторона передала американським представникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

"Треба, щоб Росія також була в цій домовленості", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що позиція України залишається конструктивною, але головним пріоритетом є захист незалежності держави. За його словами, подальший розвиток переговорів залежатиме від готовності Росії долучитися до домовленостей і виконувати їх.

Окремо Зеленський прокоментував балістичну атаку на Київ, під час якої українська сторона не отримала звичного завчасного попередження від партнерів. Президент повідомив, що російські війська застосували п’ять балістичних ракет, а українські військові виявили їх лише за кілька секунд до удару. Він наголосив, що своєчасне інформування про загрози має важливе значення для роботи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що ініціативу щодо енергетичного перемир’я Дональд Трамп озвучив 11 жовтня, заявивши, що Україна та Росія нібито погодилися на відповідні умови. Однак Зеленський зазначав, що ця заява стала для нього несподіванкою, хоча Київ готовий підтримати припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи припинили США обмін розвідданими з Україною. Трамп зробив резонансну заяву.