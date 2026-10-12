Україна остаточноз ризикує залишитися без зброї у критичний момент: на Заході шокували заявою

Постачання американського озброєння Україні в межах програми PURL триває, попри повідомлення про можливе призупинення цього механізму з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на неназваного представника НАТО.

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Заява пролунала після публікації Financial Times, у якій ішлося про ймовірні погрози Вашингтону припинити програму PURL та обмін розвідувальними даними. За інформацією видання, таким чином американська адміністрація намагається домогтися від Києва припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Механізм PURL передбачає, що країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для потреб української армії. Це дає змогу забезпечувати Україну необхідною військовою технікою та іншими засобами оборони за підтримки союзників.

Водночас представник НАТО, який поспілкувався із журналістами на умовах анонімності, не навів додаткових подробиць щодо подальшої роботи програми та можливих змін у постачанні озброєння.

11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир’я. Однак питання взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру залишилося предметом дискусій. Президент України Володимир Зеленський того самого дня заявив, що українська сторона готова утриматися від ударів по російських енергетичних об’єктах за умови аналогічних дій з боку Москви.

Портал "Коментарі" вже писав, що український журналіст Роман Цимбалюк розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо Росії, заявивши, що домовленості про постачання російського дизельного пального можуть мати політичний підтекст напередодні проміжних виборів до Конгресу США. На його думку, Вашингтон намагається використати енергетичне питання для внутрішньополітичних цілей, водночас створюючи додатковий тиск на Київ.