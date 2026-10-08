logo_ukra

BTC/USD

83048

ETH/USD

2565.53

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна остаточно закручує головний вентиль Росії: озвучено гучну заяву про стратегічну поразку РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна остаточно закручує головний вентиль Росії: озвучено гучну заяву про стратегічну поразку РФ

Мусієнко пояснив, чому удари по різних об’єктах нафтової інфраструктури можуть завдавати Росії системних збитків

8 жовтня 2026, 12:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна поступово розширює спектр цілей на території Росії, завдаючи ударів не лише по нафтопереробних заводах, а й по об’єктах, які забезпечують транспортування та розподіл нафти. Військовослужбовець ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що йдеться про системну стратегію, мета якої — послабити всю російську нафтову галузь.

Україна остаточно закручує головний вентиль Росії: озвучено гучну заяву про стратегічну поразку РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, атака на лінійно-виробничу диспетчерську станцію в Самарі є частиною ширшої кампанії. Такі об’єкти відповідають за накопичення та подальший розподіл нафти й нафтопродуктів, тому їхнє пошкодження може створювати проблеми не лише для окремого підприємства, а й для всієї логістичної системи.

"Її не можна обговорювати окремо від тієї стратегії, яка зараз реалізується силами оборони України і почалася раніше. Мається на увазі удари по НПЗ, які мають собі основу не тільки ударів безпосередньо по НПЗ, а мова йде про те, щоби фактично унеможливити і транспортування нафти, її перевезення і її переробку на території Росії", — пояснив Мусієнко.

Експерт виділяє кілька взаємопов’язаних елементів цієї системи: видобуток, транспортування, переробку та портову інфраструктуру, включно з нафтовими терміналами й танкерами. За його оцінкою, удари по різних ланках створюють для Росії сукупний економічний ефект.

"Таким чином ми отримуємо фактично замкнений цикл, удари по якому призводять до збитків усієї галузі. Тому що ми говоримо не про те, що якийсь один елемент чи гвинтик системи дістається, а ми говоримо про те, що це системна робота, яка і призводить до результату", — наголосив Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські сили завдали удару по великому дата-центру "Яндекса" у Сасовому Рязанської області РФ. Політичний експерт Олександр Бабак назвав цей об’єкт одним із ключових елементів цифрової інфраструктури Росії та наголосив на його значенні не лише для цивільних сервісів, а й для військових розробок.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини