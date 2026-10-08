Україна остаточно закручує головний вентиль Росії: озвучено гучну заяву про стратегічну поразку РФ

Україна поступово розширює спектр цілей на території Росії, завдаючи ударів не лише по нафтопереробних заводах, а й по об’єктах, які забезпечують транспортування та розподіл нафти. Військовослужбовець ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що йдеться про системну стратегію, мета якої — послабити всю російську нафтову галузь.

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За його словами, атака на лінійно-виробничу диспетчерську станцію в Самарі є частиною ширшої кампанії. Такі об’єкти відповідають за накопичення та подальший розподіл нафти й нафтопродуктів, тому їхнє пошкодження може створювати проблеми не лише для окремого підприємства, а й для всієї логістичної системи.

"Її не можна обговорювати окремо від тієї стратегії, яка зараз реалізується силами оборони України і почалася раніше. Мається на увазі удари по НПЗ, які мають собі основу не тільки ударів безпосередньо по НПЗ, а мова йде про те, щоби фактично унеможливити і транспортування нафти, її перевезення і її переробку на території Росії", — пояснив Мусієнко.

Експерт виділяє кілька взаємопов’язаних елементів цієї системи: видобуток, транспортування, переробку та портову інфраструктуру, включно з нафтовими терміналами й танкерами. За його оцінкою, удари по різних ланках створюють для Росії сукупний економічний ефект.

"Таким чином ми отримуємо фактично замкнений цикл, удари по якому призводять до збитків усієї галузі. Тому що ми говоримо не про те, що якийсь один елемент чи гвинтик системи дістається, а ми говоримо про те, що це системна робота, яка і призводить до результату", — наголосив Мусієнко.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські сили завдали удару по великому дата-центру "Яндекса" у Сасовому Рязанської області РФ. Політичний експерт Олександр Бабак назвав цей об’єкт одним із ключових елементів цифрової інфраструктури Росії та наголосив на його значенні не лише для цивільних сервісів, а й для військових розробок.