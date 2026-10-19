Питання завершення війни в Україні залишається одним із головних викликів не лише для Києва та Москви, а й для всього міжнародного співтовариства. Останнім часом дедалі частіше звучать припущення, що до кінця року сторони можуть наблизитися до певних домовленостей або хоча б до заморожування активних бойових дій. Водночас історія війни показує, що майже кожен дипломатичний прорив супроводжувався новими кризами, обстрілами чи політичними суперечками. Навіть якщо переговорні майданчики працюватимуть активніше, гарантії успіху немає. Занадто багато чинників здатні вплинути на процес і зробити компроміс неможливим. Видання "Коментарі" поцікавилося у штучного інтелекту, що саме може зірвати потенційні домовленості між Києвом і Москвою.

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Чат-бот Gemini переконаний, що імовірність укладення повноцінного миру чи стабільної угоди про припинення вогню до кінця року залишається вкрай низькою через принципову несумісність бачення фіналу війни у Києві та Москві. Головним та найскладнішим бар'єром є територіальне питання: Україна наполягає на відновленні суверенітету та недопустимості торгівлі власними землями, тоді як Кремль вимагає визнання окупованих територій російськими та висуває вимоги щодо нейтрального статусу нашої держави.

Зірвати будь-які потенційні домовленості може декілька критичних факторів. По-перше, це відсутність дієвих механізмів гарантій безпеки. Без чітких військово-політичних запевнень з боку Заходу будь-яке припинення вогню сприйматиметься Києвом лише як пауза для перегрупування російських військ. По-друге, ситуація на фронті: якщо одна зі сторін вважатиме, що володіє ініціативою та може досягти більшого військовим шляхом, інтерес до дипломатії миттєво обнулиться. Нарешті, внутрішньополітичні ризики та суспільний спротив компромісам в обох країнах роблять будь-який поступальний крок смертельно небезпечним для політичних еліт.

Чат-бот Grok стверджує, що найбільша перешкода для досягнення миру — принципові розбіжності між позиціями Києва та Москви. Україна не може погодитися на втрату територій без надійних гарантій безпеки, які унеможливили б новий напад. Росія ж може розглядати домовленості без юридичного визнання своїх претензій як тимчасову паузу, а не остаточне врегулювання. Додатковим ризиком залишається ситуація на фронті: якщо одна зі сторін побачить можливість покращити свої позиції військовим шляхом, вона може використати переговори для затягування часу й підготовки до подальших дій.

Не менш важливими є внутрішньополітичні та міжнародні чинники. Для української влади угода, яку суспільство сприйме як капітуляцію, матиме серйозні політичні наслідки. Кремлю ж необхідно представити можливий результат як власну перемогу. Через це навіть попередньо узгоджені умови можуть опинитися під загрозою. Водночас зміна позиції США, Євросоюзу чи Китаю здатна швидко вплинути на розрахунки Києва й Москви та ускладнити пошук компромісу.

Чат-бот Copilot вважає, що головною перешкодою на шляху до швидкого миру залишаються суттєві розбіжності між позиціями України та Росії. Київ прагне зберегти суверенітет, отримати надійні гарантії безпеки та домогтися справедливого врегулювання, тоді як Москва продовжує наполягати на власних умовах. Тому навіть початок переговорів не гарантує досягнення домовленостей. Важливим чинником залишається ситуація на фронті: якщо одна зі сторін вважатиме, що здатна досягти переваги військовим шляхом, її готовність до поступок може суттєво знизитися. Розрахунок на успіх наступальних операцій або виснаження противника здатен загальмувати дипломатичний процес.

Не менш значущими є внутрішньополітичні та міжнародні обставини. Українське й російське керівництво змушене зважати на суспільні настрої, адже будь-які компроміси можуть викликати гостру реакцію та обмежити можливості для переговорного маневру. Водночас на перебіг діалогу впливають США, європейські країни, Китай та інші глобальні гравці. Зміна їхніх пріоритетів або загострення міжнародних суперечностей може швидко змінити порядок денний.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що мир між Україною та Росією до кінця року залишається можливим, але його перспективи напряму залежать від готовності сторін до компромісів та розвитку ситуації на фронті. Найбільшу загрозу для майбутніх домовленостей становлять розбіжності у стратегічних цілях, внутрішньополітичні обмеження та непередбачувані події, які можуть різко змінити перебіг переговорів. Тому навіть активізація дипломатії не гарантує швидкого завершення війни. Найімовірніше, найближчі місяці покажуть, чи здатні сторони перейти від взаємних вимог до пошуку реалістичних механізмів припинення війни.

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