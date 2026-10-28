Україна може отримати багато зброї від США: що потрібно зробити

Перемога демократів у Конгресі США сама по собі не гарантує відновлення повноцінної військової допомоги Україні. Вирішальним буде те, які політичні сили просуватимуть підтримку Києва та чи не супроводжуватиметься вона обмеженнями на удари по російському тилу.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Він скептично оцінив перспективи повернення до підходу, який застосовувала адміністрація Джо Байдена. За словами Світана, тодішня підтримка супроводжувалася обмеженнями, що зменшували її практичну користь для України.

"Дадуть нам знову на скількись, вірніше, спишуть на нас кілька сотень мільярдів, дадуть три копійки та заборонять бити по російських тилах. Ну, а сенс тоді з цією допомогою? Це те, що було за Байдена", — заявив Світан.

На його думку, важливо, хто саме прийде з пропозиціями допомоги та які умови висуватиме. Експерт вважає, що підтримка не повинна обмежувати можливості України самостійно ухвалювати військові рішення.

Як альтернативу Світан назвав ленд-ліз — механізм, який дозволив би Україні використовувати американські військові резерви з відстрочкою платежів. При цьому, на його переконання, розрахуватися можна було б коштом репарацій, які має сплатити Росія.

"Ленд-ліз — це те, що дасть можливість нам скористатися резервами Америки, військовими резервами, і заплатити за них, дуже важливо, російськими репараційними грошима", — пояснив експерт.

Світан вважає, що такий формат міг би зменшити негативне ставлення частини американського суспільства до допомоги Україні, адже передбачав би оплату використаного озброєння. Водночас він наголосив: ленд-ліз варто обговорювати не лише з демократами, а й безпосередньо з Дональдом Трампом.

За словами експерта, частина республіканців, які підтримують Україну, могла б разом із демократами сформувати сильнішу коаліцію на користь допомоги Києву. Однак він закликав не робити передчасних висновків щодо перспектив такої співпраці.

"Дайте нам залізо, те, яке у вас гниє на основних базах, ми його використовуємо, і після нашої перемоги отримати гроші з Росії як репарації через нас, а ми заплатимо за ленд-ліз. Ось із таким підходом треба до того ж Трампу підходити", — заявив Світан.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як змінилась риторика щодо України у команді Трампа.



