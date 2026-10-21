Україна може опинитися у найбільшій пастці з початку війни: який новий план Путіна викликає жах

Економічна ситуація в Україні ускладнюється через систематичні російські атаки на енергетичні об’єкти, промислові підприємства та порти. За оцінками фахівців, п’ятий воєнний зимовий сезон може стати серйозним випробуванням для країни. Водночас перспективи подальшого економічного зростання значною мірою залежатимуть від обсягів міжнародної допомоги. Про це пише Spiegel, посилаючись на прогноз Віденського інституту міжнародних економічних досліджень.

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Інститут погіршив оцінку економічного зростання України на 2026 рік. Тепер очікується, що показник становитиме лише 0,6% — на 0,4 відсоткового пункту менше, ніж передбачалося в літньому прогнозі.

Очікування на 2027 рік також переглянули: замість попередніх оцінок фахівці прогнозують зростання на рівні 2,1%. Однак цей сценарій можливий за умови збереження достатньої фінансової та військової підтримки з боку міжнародних партнерів. Водночас упевненість у продовженні такої допомоги поступово слабшає.

"П’ятий воєнний зимовий сезон, імовірно, стане для України серйозним випробуванням", — наголосила експертка інституту з питань України Ольга Піндюк.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі та портових об’єктах Чорного моря створюють додаткові перешкоди для роботи українських підприємств і зовнішньої торгівлі. За інформацією інституту, у серпні експорт зерна впав на 70% порівняно з липнем. Значні труднощі переживає і металургійна галузь.

Ситуацію ускладнюють висока інфляція та дорогі кредити, які стримують ділову активність і відновлення виробництва.

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