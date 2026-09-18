Україна ламає російський план оточення Донбасу: у США розкрили, що відіграло головну роль

Українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямі дозволила ЗСУ порушити плани російських військ щодо широкого оточення українського "Фортечного поясу" Донецької області. Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму аналізі від 17 вересня.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що український контрнаступ завдав поразки російському північному "кліщу" в районі Лимана. За його словами, Росія планувала наступати одночасно з півночі через Лиман та Святогірськ та з півдня через Добропілля, розраховуючи поєднати ці напрямки в районі Барвінкового та отримати можливість захопити всю Донецьку область.

ISW зазначає, що українські дії демонструють повернення елементів тактичного маневру, які тривалий час були обмежені позиційним характером бойових дій. Одним із факторів успіху аналітики називають удари по російській логістиці та енергетичним об'єктам в окупованій Луганській області.

За даними третього корпусу, систематичні удари середньої дальності погіршили постачання російських підрозділів паливом. Це безпосередньо далося взнаки на роботі російських систем радіоелектронної боротьби: значна частина таких комплексів вимагає потужного електроживлення, для якого використовуються дизельні генератори.

В результаті, як зазначає ISW, ослаблення російської РЕБ створило сприятливіші умови для застосування українських безпілотників та механізованого просування.

Ще одним фактором стала інформаційна скритність. Українські військові стверджують, що завдяки суворому режиму інформаційної безпеки, російське командування не змогло своєчасно оцінити масштаб підготовки контрнаступу.

При цьому ISW підкреслює, що точні масштаби українського просування на північ від Лимана поки що залишаються не до кінця ясними через обмеженість відкритих даних. Операція "Вівальді", за заявою Белецького, триває.

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