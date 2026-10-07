Україна кардинально змінить правила війни на свою користь: яке одне рішення змусить Путіна панікувати



















Розвиток власного ракетного озброєння здатен суттєво вплинути на можливості російської армії завдавати ударів по Україні. Політолог Михайло Самусь вважає, що поява української балістики змусить РФ переглянути розташування своїх пускових комплексів і збільшити відстань від українського кордону.

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За його словами, це безпосередньо позначиться на можливостях російських систем С-300 та С-400, адже їхнє віддалення від кордону обмежить зону ураження по українській території.

"Їм треба буде відтягти свої пускові установки на 150–200 км від українського кордону. Це обрізає відразу можливості тих же С-300, S-400 фактично повністю", — пояснив Самусь.

Водночас експерт наголошує, що сучасна війна дедалі більше залежить не лише від чисельності армій чи кількості озброєнь, а від швидкості впровадження нових технологій. На його думку, Україна має створювати ефективну систему, здатну оперативно реагувати на технологічні новинки противника.

Самусь звернув увагу, що Росія вже активно адаптує нові технологічні рішення для війни, тому Україна не може дозволити собі тривалі затримки з розробкою та впровадженням власних засобів ураження і захисту.

"Якщо ми говоримо про сучасну війну, сучасний етап війни, чим характеризується це насамперед — війною технологій", — наголосив політолог.

За його оцінкою, саме поєднання власної ракетної зброї, розвитку ППО, безпілотних систем та здатності швидко реагувати на дії ворога може стати одним із ключових факторів зміни ситуації на полі бою.

Портал "Коментарі" вже писав, що розмови про можливий мир із Росією не варто автоматично сприймати як шлях до завершення війни. На думку політолога Михайла Самуся, за подібними заявами може стояти значно небезпечніший сценарій — поступове примушування України до капітуляції.