Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна кардинально змінила тактику ударів по РФ: які об'єкти ворога тепер під ударом
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна кардинально змінила тактику ударів по РФ: які об'єкти ворога тепер під ударом

Експерт зазначає, що це зменшує кількість техніки та ресурсів у російських солдатів на передовій

4 березня 2026, 17:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна змінила підхід до ударів по російських військових об’єктах, зосередивши увагу на прифронтових територіях. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Україна кардинально змінила тактику ударів по РФ: які об'єкти ворога тепер під ударом

Фото: з відкритих джерел

За його словами, раніше удари здійснювалися глибоко на території Росії, проте зараз акцент зміщено на об’єкти на окупованих українських землях.

"Чим далі розташовані цілі в Росії, тим складніше до них дістатися. Дрони потребують більше палива, а вибухівки можна взяти менше, тож шкода ворогу виходить меншою, ніж хотілося б", — пояснив експерт. 

Натомість удари по прифронтових територіях є ефективнішими, оскільки там щільніше розташовані російські військові об’єкти: бази, засоби протиповітряної оборони, склади озброєння та особовий склад.

"Чим ближче до фронту, тим легше досягти цілей. Дрони можуть нести більше вибухівки, менш затратні за паливом, а ефект від удару значно більший", — зазначив Ступак. 

Експерт додав, що такий підхід дозволяє зменшити технічне забезпечення ворога і ослабити ті підрозділи, які беруть участь у штурмах українських міст.

"Мета переорієнтації ударів — знизити спроможність росіян у перших лавах атак, скоротити кількість техніки та ресурсів, якими вони користуються", — підкреслив Ступак. 

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані страху. Він усвідомлює, що нинішні диктатори вже не захищені ні бункерами, ні ядерною зброєю, а його власні заходи безпеки, які раніше здавалися надійними, руйнуються на очах. Про це заявив дипломат, екс-міністр закордонних справ України та керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.



