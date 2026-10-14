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Україна готується до найважчого сценарію у війні: Буданов і Верещук попередили про нові загрози

Влада розробляє сценарії реагування на період із листопада 2026-го до березня 2027 року

14 жовтня 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Україна готується до складного зимового періоду на тлі загрози нових ударів і поглиблення гуманітарних проблем. Влада розробляє сценарії реагування на можливі кризові ситуації з листопада 2026 року до березня 2027-го. Про це повідомили керівник Офісу президента Кирило Буданов і його заступниця Ірина Верещук після засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування.

Україна готується до найважчого сценарію у війні: Буданов і Верещук попередили про нові загрози

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами Буданова, одним із головних завдань є підготовка чіткого плану дій на випадок різних загроз та узгодження роботи всіх відповідальних структур. Уряд через Державну службу з надзвичайних ситуацій формує базовий сценарій із врахуванням можливих масштабів і географії небезпеки. Сили оборони та розвідка мають надати оцінку ризиків.

Кирило Буданов наголосив, що ресурси необхідно спрямувати насамперед туди, де населення потребуватиме найбільшої допомоги. Для цього влада, профільні міністерства, військові, міжнародні партнери та гуманітарні організації повинні діяти скоординовано.

Водночас Верещук попередила про ризик гуманітарної кризи нового типу. За її словами, Росія змінює тактику, намагаючись посилити тиск на цивільне населення. Особливу увагу необхідно приділити Києву, Харкову, Одесі та Дніпру.

Гуманітарні організації мають переглянути операційні плани, щоб швидше реагувати на можливе погіршення ситуації. Окремим питанням залишається готовність міжнародних донорів оперативно виділити додаткове фінансування.

Для ефективної підготовки влада й гуманітарні оператори повинні узгодити оцінки масштабів і характеру потенційної кризи, визначити потреби населення та створити механізм швидкої координації. Саме від готовності цих структур залежатиме, наскільки оперативно вдасться допомогти людям у разі надзвичайних ситуацій.



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