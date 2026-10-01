Україна готує для Трампа новий список пекельних санкцій: по чому вимагає вдарити Київ

Україна має намір вже цього тижня передати адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресу перелік російських компаній, судів та фізичних осіб, проти яких Київ пропонує запровадити американські санкції. Про це ABC News повідомив тимчасовий повірений України у США Денис Сенік.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Одним із головних пріоритетів українська сторона вважає кілька російських компаній, пов'язаних із виробництвом компонентів для Rassvet – вітчизняної супутникової системи, яку розглядають як російський аналог Starlink. Основна структура, яка відповідає за розгортання проекту, вже перебуває під санкціями США, проте пов'язані з нею виробники компонентів поки що не потрапили під обмеження.

У Києві побоюються, що повноцінне розгортання супутникового угруповання дозволить російським військовим отримувати стійкий зв'язок та використовувати дані у реальному часі для бойових завдань. За даними ISW, Росія дійсно прискорює створення Rassvet, хоча проект поки що стикається з технічними проблемами і не досяг масштабу Starlink.

Сеник також заявив, що Україна хотіла б отримати доступ до Starlink над територією Росії. За його словами, це дозволило б українській стороні використати супутникові можливості для операцій проти цілей на російській території.

Ще одна вимога Києва стосується російських танкерів, які Україна пов'язує із так званим "тіньовим флотом". Йдеться судах, використовуваних для обходу обмежень експорту російської нафти.

Наразі пропозиції Києва має розглянути адміністрація Трампа. За словами української сторони, Вашингтон має визначити, які російські структури підпадуть під нові санкції в рамках закону, ініційованого сенатором Ліндсі Гремом.

Україна також домагається публічної реакції США на атаки Росії щодо об'єктів американських компаній, які працюють на українській території. Таким чином, Київ розраховує перетворити новий санкційний механізм на інструмент тиску одразу на російську енергетику, логістику та супутникові технології.

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