Україна готова до припинення вогню: Буданов розкрив якісь сигнали у відповідь надходять з Москви

Росія поки не демонструє готовності погоджуватися на припинення вогню і продовжує висувати аргументи, чому перемир'я нібито неможливе прямо зараз. Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи перспективи завершення війни.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За його словами, позиція Москви залишається принципово відмінною від позиції України та її партнерів. Російська сторона, стверджує Буданов, відкрито дає зрозуміти, що не готова припиняти бойові дії та продовжує шукати причини для їхнього продовження.

"Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не має статися зараз", — сказав голова ВП.

Буданов також звернув увагу на практичні дії російської сторони. За його словами, те, що відбувається, поки не свідчить про те, що Москва дійсно готується завершити війну.

Водночас керівник Офісу президента наголосив, що продовження бойових дій не може бути нескінченним. За його словами, війна триває вже надто довго і в певний момент має завершитися.

Окремо Буданов наголосив на ролі Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Він вважає, що вплив Вашингтона створює для України можливість просуватися до припинення війни.

"З огляду на вплив США, ми маємо шанс досягти миру. І ми робимо все, що від нас залежить, щоб цей світ настав", — заявив він.

Таким чином, у Києві вказують на розрив, що зберігається, між публічними заявами про необхідність миру і діями Москви. При цьому Україна продовжує розраховувати на участь США у пошуку рішення, яке дозволить перейти від переговорів до реального припинення бойових дій.

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