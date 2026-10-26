Україна дозволить Путіну втілити найбільш небезпечний задум: яке рішення Зеленського стане трагедією

Питання про справжні стратегічні цілі російського диктатора Володимира Путіна залишається ключовим у дискусіях щодо майбутнього українсько-російського конфлікту. Багато спостерігачів і закордонних політиків досі плекають ілюзію, що вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей чи підписання умовної заморозки по лінії фронту здатні задовольнити загарбницький апетит диктатора. Однак детальний аналіз дій та публічних дискусій російського керівництва свідчить про протилежне: Донбас є не кінцевою метою, а лише зручним операційним плацдармом для подальшого розширювання претензій. Портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту, яку нову вимогу до України може готувати Путін у разі окупації Донбасу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, вважати Донбас кінцевою територіальною метою Росії було б передчасно. Кремль прагне отримати контроль над усією Донецькою областю, а також претендує на Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину, які Москва незаконно оголосила своїми територіями, хоча повністю їх не контролює. Крім того, Володимир Путін заявляв про створення так званої "зони безпеки" вздовж російсько-українського кордону. Це може свідчити про намір Кремля зберегти можливість висувати додаткові територіальні вимоги під час переговорів.

Найімовірніше, Москва намагатиметься закріпити контроль над окупованими землями, домогтися передачі решти Донбасу та не виключатиме нових претензій на півдні й сході України. Водночас тиск Кремля може стосуватися не лише територій, а й вимог щодо нейтрального статусу України, обмеження її армії та оборонних можливостей. Однак це не означає, що Росія здатна швидко реалізувати всі свої плани. Подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті, ресурсів обох сторін, підтримки західних партнерів і готовності України відстоювати власні інтереси на переговорах.

Чат-бот Gemini переконаний, що Володимир Путін може не обмежитися Донбасом, адже повний контроль над Донецькою та Луганською областями Кремль здатен розглядати не як остаточну перемогу, а як проміжний результат. Російська влада використовує риторику про "історичні землі" та захист російськомовного населення, яку потенційно можна поширювати й на інші українські регіони. Серед можливих напрямків подальших територіальних претензій — Запорізька та Херсонська області, а в разі ескалації — Харківщина чи Одещина. Такі заяви можуть використовуватися для виправдання продовження війни та тиску на Київ.

Важливу роль відіграватимуть військова ситуація та позиція західних партнерів. Якщо Москва відчує ослаблення підтримки України й матиме ресурси для продовження наступу, вона може спробувати висунути нові вимоги, використовуючи їх як інструмент торгу на переговорах. Водночас Кремль потребує результату, який можна представити російському суспільству як перемогу після багаторічної війни.

Чат-бот Grok попереджає, що якщо проаналізувати дії Кремля останніх років, можна припустити, що Донбас для Росії не обов’язково є кінцевою метою, а може бути частиною ширшої стратегії впливу на Україну. Навіть у разі досягнення домовленостей Москва здатна висувати додаткові умови, які стосуватимуться не лише територій, а й зовнішньої політики Києва. Зокрема, Кремль може вимагати обмеження військової співпраці України із Заходом, скорочення її оборонних можливостей або створення політичних механізмів, які дозволили б Росії впливати на рішення української влади.

Водночас перемир’я може дати Москві можливість перегрупувати сили та підготувати нові важелі тиску. Тому територіальні й політичні претензії можуть змінюватися залежно від ситуації на фронті, міжнародної кон’юнктури та рівня підтримки України її партнерами. Однак такий сценарій не є неминучим: Україна продовжує чинити опір, а подальша агресія Росії може призвести до посилення санкцій і міжнародної ізоляції. Найбільше залежатиме від здатності Києва зберігати обороноздатність, а союзників — підтримувати узгоджену позицію.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані: Україні не варто виходити з припущення, що передача Донбасу автоматично припинить російську агресію. Стратегія Кремля вказує на ширші територіальні й політичні цілі, хоча конкретні майбутні вимоги залежатимуть від перебігу війни та переговорів. Найбільший ризик полягає в тому, що поступки можуть спонукати Москву вимагати нових поступок. Тому ключовими для України залишаються сильна оборона, підтримка партнерів і дієві гарантії безпеки, які не дозволять Росії використати перемир’я для підготовки нового наступу.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з тиском щодо додаткових поступок у межах переговорів про завершення війни, вважає директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов.