Україна дозволила Путіну і Сі збільшити смертоносні атаки: експерт ошелешив жорсткою правдою

Росія збільшує частку реактивних безпілотників у своїх повітряних атаках по Україні. Однією з причин цього військовий експерт Павло Нарожний назвав доступ до турбореактивних двигунів, які Москва отримує з Китаю.

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Коментуючи підсумки жовтня, експерт звернув увагу на кількість застосованих Росією реактивних дронів. За наведеними в ефірі даними представника Повітряних сил Юрія Ігната, їх було понад чотири тисячі. Нарожний вважає, що це підтверджує тенденцію, про яку українські військові говорили раніше.

За його словами, росіяни прагнули довести частку реактивних безпілотників приблизно до половини від загальної кількості дронів. Однією з перешкод для масового виробництва таких апаратів є потреба в турбореактивних двигунах.

"І вони їх вирішили за допомогою Китаю. Всім відомий двигун Telefly компанії, в якій їм поставляються тисячами штук", — сказав Нарожний.

Експерт наголосив, що Україні необхідно розвивати власне виробництво таких двигунів. Вони потрібні не лише для створення власних реактивних безпілотників, а й для дронів-перехоплювачів, які мають розвивати високу швидкість, щоб наздоганяти російські цілі.

Нарожний позитивно оцінив оголошені Міністерством цифрової трансформації гранти для виробників, серед напрямів яких є розробка турбореактивних двигунів, радарів і ракет класу "повітря — повітря".

Водночас він зауважив, що підтримка цього напряму розпочалася із запізненням, адже реактивні дрони вже стали помітною частиною російських атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт "Великої двадцятки" у США може бути спробою Дональда Трампа зменшити критику через контакти з Росією та її поступове повернення до міжнародної політики. Таку думку висловив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.