Україна доведеться піти на найгірший компроміс із Путіним: на Заході ошелешили термінами

У Кремлі сприймають загострення відносин між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським як сприятливу для Москви зміну політичної ситуації. Російська влада розраховує, що посилення тиску Вашингтона на Київ допоможе домогтися поступок, яких Кремль не зміг отримати на полі бою. Про це пише The Washington Post, посилаючись на оцінки західних експертів.

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За словами Ендрю Вайсса, фахівця з Росії Фонду Карнегі за міжнародний мир, дії Трампа можуть бути пов’язані з бажанням досягти політичної домовленості до грудневого саміту G20 у Маямі, куди американський президент запросив Володимира Путіна. На думку експерта, Вашингтон може прагнути підштовхнути Україну до угоди ще до цієї зустрічі. Водночас ідеться про оцінку аналітика, а не підтверджений план американської адміністрації.

Вайсс також попереджає, що територіальні поступки на Донбасі можуть не задовольнити Москву. За його оцінкою, після цього Кремль може висунути додаткові вимоги, зокрема щодо обмеження військового потенціалу України. Таким чином, навіть потенційне припинення бойових дій не обов’язково означатиме завершення російських спроб впливати на українську безпеку.

Колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Деніел Фрід вважає, що Путін міг скористатися прагненням Трампа до швидкого результату та занепокоєнням американського президента внутрішньополітичними проблемами напередодні проміжних виборів. На його думку, останні кроки Вашингтона можуть посилювати тиск саме на Київ.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою українського лідера Володимира Зеленського, поставивши під сумнів його готовність сприяти завершенню війни. Крім того, американський президент заявив, що Росія нібито поводиться прийнятно, попри продовження атак на Україну. Політолог Ігор Рейтерович пов’язує таку риторику, зокрема, із внутрішньополітичною ситуацією у Сполучених Штатах.