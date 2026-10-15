Україна дорого запатить за погіршення відносин з Трампом: експерт приголомшив заявою



















Україна може зіткнутися з додатковими труднощами у сфері військової логістики та постачання озброєння на тлі напруження у відносинах із Вашингтоном. Про це заявив дипломат, колишній посол України у США Валерій Чалий, коментуючи ситуацію навколо американської підтримки, роботи Starlink та обміну розвідувальною інформацією.

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За словами дипломата, Києву потрібно враховувати ризики, пов’язані з рішеннями американської адміністрації, та заздалегідь готувати альтернативні механізми забезпечення зв’язку. Він нагадав, що європейські компанії пропонують власні супутникові рішення, хоча їх використання може потребувати більших фінансових витрат.

"Далі будуть проблеми з логістикою і постачанням озброєнь у наступні тижні", — зазначив Чалий, оцінюючи можливий розвиток ситуації.

Дипломат також звернув увагу на те, що Україна мала раніше активніше працювати над альтернативами Starlink. На його думку, залежність від однієї системи створює додаткові ризики для держави, особливо в умовах повномасштабної війни.

"Я, будучи в Америці, пропонував ще раніше подивитися на альтернативи", — наголосив Чалий.

Водночас дипломат додав, що всі канали американської підтримки вже припинені. Він підкреслив, що ситуація потребує перевірки фактів і системної роботи з американськими структурами. На його думку, Україні важливо не лише реагувати на обмеження, а й заздалегідь створювати механізми, які дозволять зменшити залежність від політичних рішень у Вашингтоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що між президентами України та США виникла серйозна криза довіри, яка потребує системної відповіді з боку Києва. Таку думку висловив колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий, коментуючи дії Дональда Трампа щодо Росії та американську політику стосовно української сторони.