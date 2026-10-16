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Ударів "Гераней" та "Гербер" могло не бути: яка країна активно озброює Росію

Розслідування The Insider стверджує, що Shenzhen Xingkai Technology постачала до Росії mesh-модеми для безпілотників

16 жовтня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology могла постачати в Росію обладнання зв'язку, яке використовується в безпілотниках Герань і Гербера. Про це йдеться у розслідуванні The Insider. Йдеться про mesh-модеми, що дозволяють передавати команди між дронами та підтримувати зв'язок на великих відстанях.

Ударів "Гераней" та "Гербер" могло не бути: яка країна активно озброює Росію

Дрон "Герань". Фото: із відкритих джерел

За даними видання, продукція потрапляла до Росії через компанії "Атлант-Інжиніринг" та LT Global Forwarding. У митних документах пристрої вказувалися як антени та обладнання дистанційного керування.

Журналісти стверджують, що дослідили модем, виявлений у модернізованому російському безпілотнику "Гербера", після чого зв'язалися з виробником, представившись потенційними постачальниками обладнання для заводу в Алабузі, де випускають ударні дрони.

Представник Xingkai Technology, як повідомляється в розслідуванні, підтвердив, що обговорюється модель XK F-359, та надав технічну документацію, фотографії та відео пристрої зі складу. За твердженням The Insider, запропонований зразок відповідав устаткуванню, вивченому українськими фахівцями.

Коли покупці запросили 500 модемів для підприємства в Алабузі, компанія виставила рахунок на 19,5 млн юанів — близько 2,87 млн доларів. Видання зазначає, що обговорення продовжилося навіть після того, як покупці повідомили про військове призначення продукції. Як варіанти оплати згадувалися рахунки в DBS Bank, Ping An Bank та China Merchants Bank.

За оцінкою розслідувачів, на Xingkai Technology може бути близько половини ринку потужних mesh-модемів, що використовуються в російських безпілотниках цих типів.

Така технологія дозволяє дронам передавати дані один одному через проміжні вузли, у тому числі ретранслювати команди апаратам за межами прямого зв'язку з оператором. Це розширює можливості керування безпілотниками на значному видаленні.

Водночас викладені відомості є висновками журналістського розслідування. Незалежне підтвердження всіх обставин постачання та поінформованості компанії про кінцеве використання обладнання у поданих матеріалах не наводиться.

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Джерело: https://theins.ru/inv/298218
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