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Удари по «Іскандерах», радарах, складах і не тільки: Генштаб розкрив, як палала РФ цієї ночі

Сили оборони України заявили про ураження ремонтної бази ракетних комплексів, радіолокаційної станції, складів палива та боєприпасів

13 жовтня 2026, 12:58
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Кравцев Сергей

У ніч на 13 жовтня та протягом попереднього дня українські військові завдали серії ударів по об'єктах російської армії. Серед заявлених цілей – ремонтна база комплексів "Іскандер-М", радіолокаційна станція, склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удари по «Іскандерах», радарах, складах і не тільки: Генштаб розкрив, як палала РФ цієї ночі

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Генштабу, в районі Кондринки Курської області Росії було вражено ремонтну базу самохідних пускових установок та транспортно-зарядних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Такі об'єкти забезпечують технічне обслуговування ракетної техніки та підтримують її готовність до подальшого застосування. Поразка ремонтної інфраструктури потенційно може ускладнити відновлення пошкоджених машин та обслуговування відповідних систем.

Ще однією метою стала станція радіолокації російських військ в районі населеного пункту Шкрябіно Брянської області. Подібні системи використовуються для виявлення повітряних цілей та отримання інформації про повітряну обстановку.

Окрім того, українські сили атакували логістичні об'єкти противника на тимчасово окупованій території Луганської області. У районі Должанська було вражено склад паливно-мастильних матеріалів, а біля Рубіжного – склад боєприпасів.

Генштаб також повідомив про удари по місцях зосередження російських військовослужбовців. Такі епізоди зафіксовані у районах Селідового, Роздольного, Мирнограда та Суженки Донецької області, Набережного Запорізької області та Куземівки Луганської області.

За заявою українського командування, операція була спрямована на зниження військового потенціалу противника, порушення логістики та ураження інфраструктури, необхідної для ведення бойових дій.

При цьому в опублікованому повідомленні не наводяться точні дані про втрати російських військ, масштаб пошкоджень кожного об'єкта та тривалість можливого виведення техніки з ладу. Незалежне підтвердження всіх заявлених результатів також не надано.

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