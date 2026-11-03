Удар тритонними бомбами по цивільних: кількість загиблих у Комишувасі зросла до 31 людини

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Недилько Ксения
Кількість жертв цинічного воєнного злочину російських окупантів у Комишувасі збільшилася до 31 особи. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін оприлюднив нові дані про масштаби трагедії та розкрив жахливі технічні деталі комбінованого нальоту загарбників.
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За його словами, російські військові діяли абсолютно холоднокровно, використавши проти беззбройного мирного населення надпотужне озброєння, розраховане на запеклі штурми оборонних рубежів.
Специфіка використання тритонних боєприпасів ФАБ-3000, що містять майже півтори тонни вибухової речовини, полягає у знищенні капітальних підземних об'єктів. Проте цього разу руйнівна сила була скерована на гуманітарний простір.
Саме цей фактор призвів до великої кількості миттєвих смертей, адже укриття не було розраховане на прямий удар зброї такого класу. Влада вкотре акцентує увагу міжнародної спільноти на тому, що окупанти свідомо полювали на цивільних.
На місці події досі продовжують працювати фахівці екстрених служб.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під завалами досі може перебувати величезна кількість людей, доля яких залишається невідомою.
"Ще п’ятеро людей поранені, 48 вважаються зниклими безвісти, — додав Семікін, висловивши співчуття постраждалим. — Не втрачаємо надії знайти тих, чия доля досі невідома".