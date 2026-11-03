Удар тритонними бомбами по цивільних: кількість загиблих у Комишувасі зросла до 31 людини

Кількість жертв цинічного воєнного злочину російських окупантів у Комишувасі збільшилася до 31 особи. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін оприлюднив нові дані про масштаби трагедії та розкрив жахливі технічні деталі комбінованого нальоту загарбників.

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"Ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі життєстійкості громади", — повідомив посадовець.

За його словами, російські військові діяли абсолютно холоднокровно, використавши проти беззбройного мирного населення надпотужне озброєння, розраховане на запеклі штурми оборонних рубежів.

"Це була прицільна комбінована атака. Росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів, — деталізував схему обстрілу керівник ОВА. — Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000".

Специфіка використання тритонних боєприпасів ФАБ-3000, що містять майже півтори тонни вибухової речовини, полягає у знищенні капітальних підземних об'єктів. Проте цього разу руйнівна сила була скерована на гуманітарний простір.

"Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів, — пояснив Михайло Семікін і з болем додав: — Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася".

Саме цей фактор призвів до великої кількості миттєвих смертей, адже укриття не було розраховане на прямий удар зброї такого класу. Влада вкотре акцентує увагу міжнародної спільноти на тому, що окупанти свідомо полювали на цивільних.

"У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. Не на військовий об’єкт, не на позиції. У місце, де мали отримати підтримку, — резюмував т.в.о. начальника ОВА. — Саме по них Росія застосувала авіабомби, призначені для знищення потужних укріплень. Це страшна трагедія для всієї Запорізької області".

На місці події досі продовжують працювати фахівці екстрених служб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під завалами досі може перебувати величезна кількість людей, доля яких залишається невідомою.

"Ще п’ятеро людей поранені, 48 вважаються зниклими безвісти, — додав Семікін, висловивши співчуття постраждалим. — Не втрачаємо надії знайти тих, чия доля досі невідома".