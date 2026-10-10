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Удар росіян по житловому будинку у великому обласному центрі: кількість загиблих зростає

Російська авіація атакувала Запоріжжя рано вранці

10 жовтня 2026, 07:44
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Кравцев Сергей

Ранок 10 жовтня обернувся трагедією для мешканців Запоріжжя. Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому сектору міста. Внаслідок прямого потрапляння до п'ятиповерхового будинку загинуло четверо людей, ще кілька мешканців отримали поранення.

Удар росіян по житловому будинку у великому обласному центрі: кількість загиблих зростає

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Про наслідки атаки повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін. За його словами, удар припав безпосередньо по багатоповерховій будівлі, частина конструкцій якої не витримала вибуху.

"У Запоріжжі сталося потрапляння до п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок удару по одному з багатоповерхових будинків частково зруйновано один із під'їздів. Обрушилися конструкції на рівні другого поверху", — заявив Семікін.

Про можливу атаку стало відомо близько п'ятої години ранку, коли Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск керованих авіабомб російською тактичною авіацією у напрямку Запоріжжя.

У Раді оборони Запорізької області підтвердили руйнування п'ятиповерхівки та пошкодження інших житлових будинків. Спочатку повідомлялося про поранених і людей, які опинилися під завалами.

Станом на 7:05 було відомо чотирьох загиблих. Ще троє людей отримали легкі поранення, одному з постраждалих була потрібна госпіталізація.

За словами Семикіна, під уламками може бути ще одна людина. Рятувальні служби продовжують розбирати зруйновані конструкції та шукати можливих тих, хто вижив.

Обставини та остаточні наслідки удару уточнюються. Число постраждалих може змінитися у міру продовження пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, російські терористичні війська також у п'ятницю вранці, 9 жовтня, завдали ударів по Запоріжжі.




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Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68240
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