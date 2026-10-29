logo_ukra

BTC/USD

80175

ETH/USD

2324.3

USD/UAH

45.59

EUR/UAH

50.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Удар по вокзалу в Дніпрі: з'явилася перша емоційна реакція Зеленського (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар по вокзалу в Дніпрі: з'явилася перша емоційна реакція Зеленського (ФОТО)

Росія атакувала дроном залізничний вокзал у Дніпрі. За словами Зеленського, загинули 13 людей, ще десятеро постраждали.

29 жовтня 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська 29 жовтня атакували дроном залізничний вокзал у Дніпрі, коли на пероні перебували приміська електричка та пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару загинули 13 людей, ще десятеро дістали поранення.

Удар по вокзалу в Дніпрі: з'явилася перша емоційна реакція Зеленського (ФОТО)

Удар по вокзалу в Дніпрі

Володимир Зеленський назвав атаку РФ в Дніпрі жахливою та наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах. За його словами, необхідні служби працюють на місці події.

"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг", — повідомив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих та зазначив, що постраждалим надають необхідну допомогу.

Зеленський заявив, що Москва не демонструє готовності до деескалації, а продовжує атаки на українців. Він також звернув увагу на те, що російські удари тривають попри послаблення окремих санкцій проти російських олігархів та енергетичного сектору. На думку президента, відповіддю на російську ескалацію мають стати рішучіші дії США та європейських партнерів.

"Санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна", — зазначив президент.

Зеленський закликав Європейський Союз, Сполучені Штати та країни "Групи семи" посилити санкційний тиск на Росію. Він подякував партнерам, які готові підтримувати Україну та сприяти посиленню обмежень проти держави-агресора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини