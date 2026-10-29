Удар по вокзалу в Дніпрі: з'явилася перша емоційна реакція Зеленського (ФОТО)

Російські війська 29 жовтня атакували дроном залізничний вокзал у Дніпрі, коли на пероні перебували приміська електричка та пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару загинули 13 людей, ще десятеро дістали поранення.

Удар по вокзалу в Дніпрі

Володимир Зеленський назвав атаку РФ в Дніпрі жахливою та наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах. За його словами, необхідні служби працюють на місці події.

"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг", — повідомив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих та зазначив, що постраждалим надають необхідну допомогу.

Зеленський заявив, що Москва не демонструє готовності до деескалації, а продовжує атаки на українців. Він також звернув увагу на те, що російські удари тривають попри послаблення окремих санкцій проти російських олігархів та енергетичного сектору. На думку президента, відповіддю на російську ескалацію мають стати рішучіші дії США та європейських партнерів.

"Санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна", — зазначив президент.

Зеленський закликав Європейський Союз, Сполучені Штати та країни "Групи семи" посилити санкційний тиск на Росію. Він подякував партнерам, які готові підтримувати Україну та сприяти посиленню обмежень проти держави-агресора.