Удар не для військових цілей: окупанти використали специфічну боєголовку К5 для максимальних жертв серед киян

Під час нічного обстрілу столиці російські окупаційні війська свідомо застосували надзвичайно небезпечну зброю проти мирного населення. Ворог спрямував балістичну ракету "Іскандер", оснащену касетною бойовою частиною типу К5, безпосередньо в історичне серце Києва. Про це заявив радник Президента України, експерт із військових технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Фахівець детально описав технічні характеристики та специфіку дії цього типу озброєння, яке несе катастрофічні наслідки для житлової забудови.





"Ця конкретна боєголовка запрограмована на детонацію безпосередньо над поверхнею землі, — пояснює Сергій „Флеш“ Бескрестнов принципи функціонування ворожої ракети. — Її використовують цілеспрямовано задля завдання граничної шкоди живій силі та транспортним засобам на відкритій місцевості площею 400 на 400 метрів. У повітрі одночасно розриваються 58 окремих бойових субелементів".

Військового сенсу у подібному бомбардуванні не було, адже удар планувався виключно як акція залякування та винищення цивільних.

"Дана атака не переслідувала жодних військових завдань, — наголошує радник Президента України, вказуючи на підступність дій агресора. — Головним наміром окупантів було знищення архітектурної спадщини старого міста та поранення максимальної кількості мирних громадян".

Унаслідок цього підступного нічного нальоту зафіксовані значні руйнування історичних будівель, а також велика кількість постраждалих серед цивільного населення, яким наразі надають екстрену медичну допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія атакувала Київ щонайменше 30 балістичними ракетами за ніч, через що є загиблі та поранені.