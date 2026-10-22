Удар не для військових цілей: окупанти використали специфічну боєголовку К5 для максимальних жертв серед киян

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Недилько Ксения
Під час нічного обстрілу столиці російські окупаційні війська свідомо застосували надзвичайно небезпечну зброю проти мирного населення. Ворог спрямував балістичну ракету "Іскандер", оснащену касетною бойовою частиною типу К5, безпосередньо в історичне серце Києва. Про це заявив радник Президента України, експерт із військових технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Ілюстративне фото
Фахівець детально описав технічні характеристики та специфіку дії цього типу озброєння, яке несе катастрофічні наслідки для житлової забудови.
Військового сенсу у подібному бомбардуванні не було, адже удар планувався виключно як акція залякування та винищення цивільних.
Унаслідок цього підступного нічного нальоту зафіксовані значні руйнування історичних будівель, а також велика кількість постраждалих серед цивільного населення, яким наразі надають екстрену медичну допомогу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія атакувала Київ щонайменше 30 балістичними ракетами за ніч, через що є загиблі та поранені.