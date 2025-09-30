У ЗСУ буде ще більше зброї для знищення окупантів: розкрито важливі деталі

У межах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) триває погодження закупівель американського озброєння. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, на цей момент уже розпочато процес фінансування шести різних пакетів озброєння.

"Програма PURL є потужним інструментом НАТО, який трансформує підтримку партнерів у конкретні оборонні можливості для нашої держави. Завдяки цій ініціативі ми маємо змогу оперативно закуповувати необхідне військове обладнання, зокрема системи Patriot та іншу важливу американську техніку, що вже зараз рятує життя", – заявив Зеленський.

З серпня низка держав уже профінансувала поставки американської зброї:

Нідерланди виділили 578 мільйонів доларів на перший пакет;

Данія, Норвегія та Швеція разом спрямували 495 мільйонів доларів на другий пакет;

Німеччина оголосила про намір надати фінансування третього пакета в розмірі 500 мільйонів доларів, а Канада підтримала четвертий пакет тією ж сумою;

П’ятий і шостий пакети наразі проходять етап узгодження зі США.

Крім того, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність долучитися до фінансування п’ятого пакета.

"Наша стратегічна мета — залучати мільярд доларів щомісяця через цю ініціативу, щоб реалізувати її повний потенціал. Ми щиро вдячні кожному союзнику за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України. Разом ми наближаємо перемогу та справедливий мир", — підкреслив президент.

