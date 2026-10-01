У Зеленського вже не вийде вічно брехати: експерт вразив жорсткою заявою про провал президента



















Європейські партнери можуть вимагати від України більшої прозорості у використанні фінансової допомоги та конкретних кроків у боротьбі з корупцією. Водночас Києву необхідні кошти для проходження зими та підтримки критично важливої інфраструктури. Про це заявив співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький.

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За його словами, в Європі виникають питання щодо того, наскільки ефективно Україна використовує отримані кошти. Він пов'язує це з необхідністю звітувати про витрати та ухвалювати відповідні рішення.

"Сьогодні є підтвердження. Так, Європа не хоче нам давати гроші, бо, за словами Bloomberg, це як вода в пісок, так би мовити. Тобто вони не знають, на що витрачаються ці гроші. Наші не хочуть звітуватися", — сказав Голобуцький.

Водночас політтехнолог наголосив, що скорочення видатків саме по собі не може стосуватися критичної інфраструктури. Зокрема, він звернув увагу на необхідність підтримувати дороги, якими переміщується військова техніка та вантажі.

"Є речі, які теж не треба недооцінювати, які повинні існувати. Потрібно якось підтримувати ті дороги, по яких їздять військові вантажі. Ми ж не хочемо, щоб через нібито економію, невміння збирати гроші і невміння відбирати гроші у корупціонерів наші вантажні машини не будуть доходити до фронту і постачати все те, що вони постачають", — зазначив він.

Голобуцький також заявив, що європейські партнери можуть пов'язувати подальше фінансування України з ухваленням законів та посиленням боротьби з контрабандою і корупцією. Водночас він висловив сподівання, що Київ зможе домовитися з європейськими країнами про необхідну фінансову підтримку.

"Європа, я не знаю, скільки в них вистачить сил вибивати з України рішення щодо прийняття відповідних законів, боротьби з контрабандою, боротьби з корупцією і так далі. І вони дадуть нам якісь гроші, щоб ми пережили цю зиму. Будемо сподіватися, що все ж таки наша влада піде на угоду з Європою. Але поки що цього нема", — наголосив політтехнолог.

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